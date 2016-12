EL DISCURSO DEL REY

Y en esa tarea, la educación es -y será sin duda- la clave esencial». En el mensaje de Navidad de Felipe VI, la educación fue, también sin duda, una de las referencias estrella. Caben los análisis pequeños, las lecturas implícitas a la política del momento y los velados tirones de orejas a políticas viejas y nuevas. Al final, el tamiz político invade todo, pero si algo demuestra nuestra política educativa es que la importancia de su promiscuidad legislativa es mucho menor que el pedestal al que la aupamos y que sus disputas corresponden más a sus intereses que a dar respuesta al futuro de los ciudadanos. La educación es gestionar el futuro y no el momento, porque el puente que el profesor enseña a construir, por ejemplo, no está ni siquiera proyectado, y la tolerancia de hoy en un patio escolar será la que legisle nuestra convivencia en unas décadas.

En lo referido al futuro -cuando en un discurso se alza la mirada para ver más allá del fango que ensucia nuestros pies- el Rey planteó un diagnóstico, un objetivo y una herramienta para alcanzarlo: «Porque ahora es el momento de pensar en la España que queremos para las próximas décadas, que será la de nuestros jóvenes de hoy, y de forjarla con solidez». El diagnóstico es simple y tampoco innovador, pero se puede caer en el error de que de tanto escucharlo se convierta en un tópico vacío. «Nunca antes en la historia de la humanidad y en un espacio de tiempo tan corto, se habían producido cambios tan grandes", destacó, algo que va más allá de la revolución tecnológica, «mucho más profundo».

«En este contexto es evidente que debemos adaptarnos a esa nueva realidad imparable», dijo el Rey. Pero también añadió, como un objetivo deseable, que «no debemos esperar a que esa nueva realidad se imponga sobre nosotros; tengamos en cambio la fuerza y el empuje suficientes como país para anticiparnos y asumir el protagonismo necesario en la nueva era que se abre ante nosotros».

Para ello, la herramienta propuesta por Felipe VI: «En esa tarea la educación es la clave esencial». No puedo estar más de acuerdo y es obligación de los agentes educativos -no porque lo diga el Rey sino por la exactitud del análisis- evitar que se quede en tópico. También es responsabilidad de los medios, en su papel de selección de los asuntos de debate público, pues en medio de una actualidad educativa que plantea consensos políticos en la materia es importante identificar las claves para esa nueva educación. Es absurdo pensar que vivimos un nuevo paradigma para el cual requerimos de una nueva educación y al mismo tiempo plantear la solución con la revisión de los viejos debates que mantienen empantanado nuestro sistema educativo desde que fueron consensuados en la transición. Una nueva realidad que «incluso está transformando nuestros colegios, universidades y centros de formación», resume el Rey, y nosotros discutimos una gestión de los recursos -cómo ordenar los interinos o de titularidades de los centros-, de procedimientos -si el alumno no supera tal número de asignaturas repite todo-, de contenidos -qué debates las lenguas o las horas de Religión- o de resultados -la transustanciación académica entre el 4,95 y el 5- como hacíamos en los ochenta.

Lo dijimos en esta tribuna cuando analizamos PISA: una comparativa que nos debe poner sobre aviso del empuje asiático en materia formativa y un occidente académicamente en retroceso. Y que esta valoración va más allá de unos puntos más en Matemáticas o en Ciencias, en resumen, del impacto económico que a medio plazo tenga en la geopolítica mundial; también afecta a los valores y modos de vida occidentales. O asumimos el protagonismo de esa nueva era o nuestro estado de bienestar dejará de ser un modelo a imitar, quedando como arquitectura social y política de segunda.

Aterrizando en casa, ayudará para estos fines el proyecto anunciado por el presidente Puig de Generació Talent, pues este debate se centra en generar y atraer talento. No estamos para invertir en él y luego diseminarlo. Al contrario, es una buena reacción sacar algo positivo de la crisis y recuperar nuestra inversión formativa pasada que estos años han disfrutado otros (países). Y, de paso, importar nueva innovación y talento. El nuevo paradigma no tiene fronteras, pero vivimos en un territorio.