VIAJES NAVIDEÑOS

Otra bendición en esto de ir cumpliendo años: flaquean las convicciones y aumentan las dudas, lo cual me alegra. Yo también creí durante largo tiempo que lo de viajar contribuía a limpiar y fortalecer la mente. Observar otras culturas, otros paisajes, otros semblantes, otras viandas, ejercita el cerebro y tonifica los reflejos. Y además inocula tolerancia por un tubo. Ahora ya no lo tengo tan claro. Incluso me pregunto si esto de viajar no estará sobrevalorado. Del mismo modo en que encontramos tontos con cinco idiomas sospecho que también nos topamos con tontos que han recorrido el mundo entero sin ningún aprovechamiento. Tragar kilómetros sin que exista en paralelo una travesía interior intuyo que no sirve de nada. Hoy la gente viaja para colgar las fotos en las redes y demostrar que son personas modernas enganchadas al movimiento. Pero empiezo a preferir el sedentarismo al carrusel viajero de corte atolondrado. Justo antes del abominable atentado con camión en Alemania me cruzé con amigos y conocidos que habían aprovechado el último e intermibable puente prenavideño para visitar ciudades europeas dotadas de mercadillos navideños. «Son chulísimo, los montan de maravilla, es un gusto visitarlos...», añadían entusiasmados. Ríete de la ruta de los castillos de Loire, del camino de Santiago o de los fiordos noruegos. Conocíamos el turismo sexual hacia Cuba, el turismo amelonado de resort con todo incluido, el turismo algo pastueño de cruceros y ese turismo exótico que te lleva a sufrir penalidades en el desierto, pero ya ha irrumpido la moda del turismo de mercadillo navideño centroeuropeo. Apasionante. Interesantísimo. Compras figuritas preñadas de arte, como un gordinflas y apeluchado santa Claus arrastrado por unos renos desbocados, mientras padeces un frío del carajo. Apasionante, insisto.