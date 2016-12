Politizar el aire

Una de las señas de identidad de los 'nuevos ayuntamientos', esto es, Podemos, Compromís y grupos similares, es la política de movilidad. En Valencia sabemos bien lo que es eso gracias a un alcalde que usa la bicicleta y a un concejal que ha conseguido ser el más conocido intentando cambiar la ciudad con más prisa de la que ésta puede aceptar. En Madrid viven situaciones similares, con una alcaldesa decidida a cerrar la Gran Vía en medio de las compras navideñas. La razón que alegó era la común a todas estas medidas: el cuidado del medio ambiente, el intento por frenar emisiones de CO2 que están haciendo irrespirable el aire de nuestras ciudades. Frente a eso, Esperanza Aguirre protestó denunciando que la medida era «ideológica» y que buscaba «enfrentar a las personas con los coches», una frase que hemos escuchado mucho por aquí con la peatonalización del entorno de la Lonja, la restricción de velocidad a 30 km por hora en el centro o la prohibición de aparcar en el carril bici en las horas nocturnas.

El argumento de que la política de movilidad es ideológica es al mismo tiempo razonable y preocupante. Es razonable porque la apuesta por una movilidad sostenible es una opción política. Hay consistorios que buscan cómo mejorar el tráfico rodado y tapan unas ruinas porque recuperarlas supondría perder una gran arteria de la ciudad. Otros cierran el centro a los coches para que los ciudadanos puedan caminar por la plaza principal de la ciudad un domingo por la mañana. Son dos modelos distintos, legítimos y contemporáneos, vinculados, por supuesto, a formas diferentes de ver la realidad, a ideologías opuestas. El problema es que la contaminación no es ideológica. Es un hecho y mata a diario. En concreto, medio millón de europeos al año. No es una exageración de los gobiernos podemitas. Es un dato de la Agencia Europea del Medio Ambiente que sirvió de referencia para que el Parlamento Europeo aprobara en noviembre una normativa para reducir cinco contaminantes entre los cuales se encuentra el óxido de azote, presente en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. No hay ideología detrás sino estudios que confirman la sospecha de que es urgente introducir cambios en nuestra forma de vida para no matarnos lentamente ni dejar un mundo inservible a las nuevas generaciones.

Es cierto que la bandera del ecologismo es enarbolada en la lucha política contra el oponente. Así se explica que Rajoy hablara de su primo para negar el cambio climático pensando que era una toma de postura semejante a la que defiende en política económica, educativa o cultural. Del mismo modo, sus contrarios consideran la causa ecologista propia de las posturas de izquierda y aunque sea más frecuente encontrarla entre esos grupos, no es patrimonio de una opción u otra pero entre todos han conseguido politizar la contaminación. Poco importa que mate sin distinciones de credos ni colores.