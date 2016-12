Mereixcut i oportú, en la cinquantena de la proposta cosmoística. El millor homenage: 'El arte urbano de Nassio'. Un llibre sempre és testimoni; quiet i dispost a reviscolar, si la mà amiga obri ses fulles; la vista atenta dotoreja i el cor sensible capta son mensage... I en este cas l'elegància en el chafar de puntelletes l'espai urbà de la nostra Valéncia, per a volar al cosmos interior del creatiu, que no preté desarraïlar-se del concepte, pero trenca qualsevol referència anterior, obrint novells camins al marcar fites i generós sacraliza, en pedra, fanc, metal, fusta. ¡Quant de treball! Destrea de mà aveada, pols certer, inteligència depurada, que rig i ordena, volum, espai i color; llum i efecte; espai i proyecció que accionarà sobre qui repare i capte.

Volguera en estes paraules fer aperitiu que despertara fam per conéixer allò que canta a l'excelència, tot lo que la gran figura de Nassio representa, molt ben contat, descrit, organisat i editat, per a regalar-nos-ho. En estes festes, en les que per damunt de creències, modes, convencionalismes o gregarismes, s'està adobant, potser inconscient, és una sensibilitat que no podem despreciar i devem encaminar cap a bons reductes en els que l'art nos millora i nos fa més oberts a l'humanitat terrícola i universal, si a mà vinguera.

Com el factor i la matèria presten, la construcción d'un arquitecte en ànima com Javier Domínguez -qui goja també alé d'escritor- és bella; duta al paper, ben ilustrada i documentada; convidant com dic a passejar enclaus i monuments, a tastar el desfici creatiu davant dels efectes i solucions estètiques. Imaginem la brega callada de l'artiste, fent i refent, ans de mamprendre, patint per allò que vol dir-nos, en el temor de no ser entés i en la valentía de llaurar mirant al sol, pensant en el cosmos i tibant d'arraïl; la geometria l'ajuda, pero els vents i les llums, canviants, poden despistar-lo. Parar-se seria negar-se.