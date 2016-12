España vuelve a la normalidad

En cuatro décadas de democracia, el Rey se ha dirigido al país en todos los escenarios posibles para transmitir su mensaje de Nochebuena. Vimos a Don Juan Carlos vestido de capitan general cuando existía peligro de golpe de Estado, rodeado de su esposa e hijos para dar sensación de familia sencilla, con la foto de su nieta Leonor en segundo plano para escenificar la continuidad de la monarquía, en su despacho del Palacio Real cuando la unidad de España estaba amenazada... Hace dos noches Don Felipe salió por televisión con el mínimo boato de decorado: sentado en su despacho habitual del Palacio de la Zarzuela, bajo el retrato de Carlos III, el Borbón mas ilustrado, que ha elegido para colocar de telón de fondo sobre su mesa. Todo muy estudiado para transmitir la sensación de que vivimos tiempos normales en los que el Monarca se puede entretener, como hizo, en hablar de la importancia de las nuevas tecnologías y otros asuntos que mejorarán nuestras vidas en el futuro. Ya era hora.

El único problema actual sobre el que llamó la atención el Rey fue la pretendida secesión de Cataluña, sin hablar naturalmente ni de secesión ni de Cataluña. Pero fue muy claro al advertir de que «vulnerar las normas democráticas lleva a enfrentamientos estériles». Un mensaje que apoya la exigencia de aplicar la ley a quienes quieran saltársela, lo cual es importante en vísperas del juicio a los tres máximos responsables políticos, con Mas a la cabeza, del referéndum ilegal. Y que contiene ese añadido sobre la esterilidad que viene a decir a los actuales gobernantes catalanes que no conseguirán la independencia para su comunidad.

Muchos de ellos ya lo saben. La primera noticia en importancia con la que acabamos el año es la crisis entre las familias políticas catalanas que han marcado una hoja de ruta hacia la independencia de la que algunas de ellas se quieren desenganchar ya, aunque no sepan cómo hacerlo. Cada día es más evidente que ERC tiene poco que ver con la CUP, que Colau no está por fijar fecha al referéndum y que de la antigua CiU de Pujol no quedan ni las raspas. Todo apunta a que quizás estemos volviendo a una situación de normalidad en Cataluña, si por normalidad entendemos la costumbre de que sus gobernantes se pasen la vida quejándose de Madrid para sacar concesiones de euros antes de quejarse otra vez... y vuelta a empezar. Total, lo que tan bien hacía Pujol antes de meterse en este berenjenal 'estéril'.

La segunda noticia importante es la gobernabilidad de la nación gracias a ese acuerdo entre PP y PSOE que permite sacar adelante las leyes de calado que fabrican en Moncloa a cambio de que los socialistas presuman de arrancar concesiones sociales que probablemente aprobaría Rajoy por si solo si tuviera la mayoría necesaria. La entente ayudará a cumplir los pronósticos de un crecimiento económico sostenido, con suerte acompañado de empleo. Tras un año de incertidumbre no se puede pedir más.