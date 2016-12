A la ministra de Sanidad, de cuyo peinado no voy a hablar, se le ha ocurrido un Erasmus autonómico. No sé si por Sanidad, por Servicios Sociales o por Igualdad. No por Educación, ministerio que no le toca. Eso sin olvidar las competencias autonómicas en ESO y Bachillerato. Quiere la ministra que los jóvenes entre 14 y 18 años vivan «nuevas experiencias y conozcan nuevas culturas». Puedes ir de Murcia a Almería. Parece algo de los años 60, cuando nuestros padres iban de viaje de novios a Mallorca. La catalana Dolors Montserrat se ha creído que España es diferente. De sí misma. «Un estudiante de Penedés podrá estudiar en Burgo de Osma». Toma. Y dejamos de lado que el Erasmus normal es un sacaperras para los padres y un motivo de juerga para los estudiantes. Hace años, unos ladrones alunizaron en la poco lujosa tienda de Lottusse. Pensé que sí, que había llegado la crisis. Ahora vamos a tener un Erasmus de pueblo. ¿De dónde sacan a estos?