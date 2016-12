Hay una corriente de pensamiento entre padres y pedagogos bastante extendida en Europa que se opone firmemente a que a los niños se les haga creer en Papá Noël. El asunto, como todo, es discutible, aunque la inmensa mayoría de familias de occidente, sean creyentes, religiosas, agnósticas o laicas, entran al juego de transmitir a sus hijos el cuento de Santa Claus y se dejan llevar por el rito en el que ellas mismas fueron iniciadas. Los anti Noël sostienen que hay que preparar a los niños para la dureza de la vida real y no en la creencia de que existe un personaje poderoso que nos puede hacer felices sin esfuerzo. El debate sirve para todos los mitos asimilables como el Tió, Olentzero, los Reyes, los duendes, porque en todos los casos es preciso mentir al infante y vulnerar así el propio código de valores que deseamos transmitir a los pequeños desde la infancia. También se sostiene que alentar estos mitos mágicos no hace más que cultivar la política doméstica del 'niño rey'. El 'rey de la casa', para entendernos, que puede derivar en el despotismo casero que muchos sufren o han sufrido en carne propia. Hay que admitir que, además del 'engaño', en la trama del Papá Noël entra en juego el 'chantaje' (si te portas bien). Todo muy poco edificante a ojos de los más escrupulosos. Y, cómo no, en el argumentario no podía faltar la crítica al consumismo, a no concienciar a los niños sobre el valor real de las cosas y al despliegue de la impostura puramente comercial que rodea todo el ceremonial.

Lo cierto es que hay almas de corcho empeñadas en privar a los críos de su mundo de magia, fiesta, misterio, regalos, sueños, que formará parte de sus mejores experiencias vitales para siempre. Son los mismos que han declarado la guerra al belén. Son los nuevos paganos convertidos de repente a la religión del solsticio de invierno. Parecen dispuestos a borrar la tradición hasta llegar a un universo de pastores y agricultores regidos por las cuatro estaciones, la luna y los elementos como principio y fin de nuestra existencia. Hay quien sostiene que la experiencia de descubrir la verdad sobre los personajes mágicos de la Navidad es tan traumática que no merece la pena. Cuando, en realidad, forma parte del adiestramiento vital y supone una etapa necesaria del paso de la ilusión infantil a la realidad adulta. Sin embargo, precisamente los más enemigos del mundo de los mitos navideños son adictos a la magia en la política. Esos sí que creen en el Papá Noël de la política, la economía, los presupuestos, la sanidad, la educación. Especialistas en soluciones mágicas y simples para problemas complejos. El déficit se resuelve quitando a los ricos para dar a los pobres; si falta dinero se imprimen más billetes y todos pueden recibir una paga de mil euros al mes sin trabajar. Y la crisis se soluciona metiendo en la cárcel a unos cuantos oligarcas. Ellos si que creen en Papá Noël.