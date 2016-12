Don Wenceslao Fernández Flores, que bien poco sabía de fútbol, aunque lo disimulaba muy bien y fue el inventor de palabras como el 'vicegol' o de la novela llevada al cine, 'El sistema Pelegrín', publicó un libro delicioso, 'De portería a portería (Impresiones de un hombre de buena fe)', que recoge las crónicas deportivas, plagadas de ironía, que publicó en ABC durante una temporada. En una de ellas relata una historia del Hinckley United, un equipo de la ciudad de Hinckley, en el Leicestershire. El equipo cambió su nombre tras la segunda guerra mundial para pasar a ser el Hinckley Athletic, y por fin en 1997 se unió con el Hinckley Town para formar de nuevo el Hinckley United. En 1949 se hacía eco de la iniciativa del club de contratar a un hipnotizador, Richard Payne, que contribuiría a conseguir la victoria del equipo mediante el martilleo constante del mantra «mañana ganaréis». El escritor, irónico, consideraba sensacional la iniciativa, y propugnaba la incorporación de los hiptonizadores no solo en las plantillas, junto al entrenador o el masajista, sino también como una idea excepcional para utilizar frente al público, pues si el equipo resultaba vencido no había otra que utilizar el recurso para aplicar esa habilidad a los aficionados y hacerles creer que en realidad había sucedido todo lo contrario. Tendríamos que hacernos mirar si en realidad no estamos hipnotizados desde hace años. Aunque no llego a la calidad literaria del escritor gallego, creo que tengo fuste de hombre de buena fe, y ante la realidad, que a veces es miserable, tiendo a aplicar la bondad. La vida es muy corta para perderla en el odio sistemático. Por eso son buenos los ejemplos de bondad. No me referiré al episodio de la capitanía alcohólica. Si hace dos o tres décadas hubieran existido los dispositivos móviles, es bien seguro que yo mismo hubiera quedado retratado en algún episodio poco edificante en aquellas despedidas de soltero en el Marxucal de Genaro Orellana. Hay que volver, siempre que se pueda, a la bondad. Cordellat, desde aquel Burjassot que tan vinculado siempre ha estado al Valencia FC, fue uno de los componentes de la alineación clásica de la plantilla que dijo adiós a Algirós en 1923: Mariano, Sirvent, Hipólito, Reverter, Julio Gascó, Llovet, Estevan, Porcal, Rino, Peral y Cordellat. En la parte posterior del cromo de los chocolates Amatller, del Valencia FC como campeón de Levante de 1923 se le define «pequeño de estatura, es valiente hasta la exageración». En 1931 una señorita perdió una sortija al dejar la basura en uno de los carros que la recogían en la Plaza de la Reina. Se dio aviso al concesionario, y al día siguiente acudió a entregar la sortija a la alcaldía el empleado en la compañía de basuras, el antiguo jugador del Valencia FC Antonio Cordellat. Los vídeos de hoy me llevan a huir hacia las crónicas del pasado.