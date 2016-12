Apropiación indebida con revolcón

Por una vez, el presidente de las Cortes Valencianas estuvo hábil. No promovió la exposición fotográfica, las conferencias y las publicaciones que los popularistas le pedían que prepara para homenajear a Vicente González Lizondo (VGL) con ocasión de cumplirse el 20º aniversario del fallecimiento por temor a soliviantar a aquellos de sus correligionarios que no olvidan el trato que el político desaparecido les dispensó en vida. Pero tampoco redujo la efeméride a una mención en la copa de Navidad, como se especuló en un principio que iba a hacer para salir del paso, gesto que habría resultado a todas luces insuficiente e inelegante. Organizó una sencilla ceremonia en recuerdo del presidente de la cámara muerto prácticamente en acto de servicio, ceremonia que contó con la presencia y por tanto con el refrendo de la familia del también exconcejal y exdiputado desaparecido, y evitó caer la trampa. Una añagaza que no perseguía más que poner en evidencia a Enric Morera y situar al PP en la doble condición de continuador de UV, en tanto que sociedad absorbente, y de albacea de la memoria de VGL. Una pretensión harto excesiva habida cuenta de que entre los activos que Eduardo Zaplana y Rafael Blasco adquirieron en la OPA hostil que lanzaron sobre UV a partir de los comicios de 1995 jamás figuró VGL como persona física.

Que Lizondo fue un gran aliado del PP está fuera de toda discusión. En 1991 acordó con Rita Barberá que el más votado de los dos accedería a la alcaldía de Valencia y cumplió su palabra. Y en 1995 aupó a Zaplana a la presidencia de la Generalidad porque no tuvo más remedio. Pero él no se cambió de bando, como los JM Chiquillo, V Ferrer y demás exunionistas que podrían haber inspirado esta última maniobra saprofítica. Su actitud distó mucho de ser la de su circunstancial correligionario Juan Oliver, que antes de acabar en el PP fue concejal franquista y ocupó diversos cargos en UCD y en el PDP, y negaba ser un veleta arguyendo que a lo más que había llegado en su carrera era a moverse dentro de un mismo autobús. VGL se mantuvo fiel a lo que pensaba incluso después de que le echaran del autobús y se quedara sin partido, casi como le está pasando a José Mª Aznar.

Era ilícito, pues, que el PP intentara capitalizar su figura. Y más en unos momentos en que arrecian las críticas al populismo. Ahora que en el pecado han llevado la penitencia, pues con éste son ya dos los revolcones fúnebres que sufren en un mes, después de que el alcalde Ribó reaccionara ante el fallecimiento de Rita Barberá como no estaba en condiciones de reaccionar el equipo de Bonig y le dispensara unas exequias que, de no mediar la negativa de la familia a una ceremonia oficial, nada habrían tenido que envidiar a las de Blasco Ibáñez o Tierno Galván.