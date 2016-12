ACCESOS RUINOSOS

Da pena, mucha, pasar junto a lo que debía ser uno de los accesos más flamantes de Valencia, por lo menos a tenor de la inversión que enterró el Ministerio de Fomento entre fuentes, cascadas, palmeras y hasta una torre miramar para ver precisamente el horizonte azul.

Por fortuna ha aumentado el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Manises. Así llegan menos turistas por carretera por la V-21, es decir, por la avenida Cataluña. Menos mal que los túneles ya no se han vuelto a inundar desde su inauguración hace pocos años.

Observo las pintadas que decoran las paredes de los estanques secos (miento, hay un charco con restos de lluvia). Veo las barandillas oxidadas y los matorrales en alcorques donde debían lucir setos y palmeras. Y concluyo que en estas coordenadas de la ciudad han coincidido el escaso interés del Ministerio de Fomento por los asuntos que atañen a Valencia y la nula reivindicación del Ayuntamiento en la mejora de los accesos por carretera.

En el año y medio que lleva Joan Ribó ocupando la alcaldía, no se me ocurre ninguna ocasión en que haya mencionado este asunto, al menos con insistencia. Igual me equivoco porque uno no se dedica a ser el hagiógrafo del primer edil y tiene vida propia, pero la impresión que me llega es que el gobierno municipal ha puesto poco el acento en reclamar la mejora de los accesos por carretera al cap i casal, para centrar todos sus esfuerzos en el Parque Central.

De ahí que tenga que dar la razón, al menos en parte, al delegado del Gobierno cuando subrayó hace unos días la preocupación que tenía por las numerosas pegas que ponían los Ayuntamientos afectados a la ampliación de la V-30. Tantas que es un argumento perfecto para que el Ministerio de Fomento ponga al ralentí un proyecto de inversión de 145 millones en una vía que suele atascarse cada vez que sucede un accidente.

Algunas de las alegaciones estarán justificadas, pero es difícil que una lluvia de millones haya recibido tantos inconvenientes por parte de los municipios que resultarán beneficiados. Toda la estrategia del gobierno tripartito se centra en los accesos por ferrocarril, empezando por el Parque Central.

Ahí tienen el apoyo de todos, empezando por el que suscribe. Hasta que no se terminen las obras ferroviarias, los barrios de Parque Central, Malilla, Cruz Cubierta, San Marcelino y Camí Reial seguirán padeciendo la llamada barrera de hierro. Las últimas cuentas que trajo de Madrid el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, hablan de 500 millones de euros en obras, con lo que seguimos en el terreno de las utopías.

Pero una cosa no quita la otra. El Parque Central merece ser un jardín completo con un bulevar flanqueado por edificios nuevos hasta la parte sur de la ciudad, aunque el Consistorio debe también darle cariño a los miles de conductores que se ven atrapados en atascos en la V-21, la autovía de Llíria o la pista de Silla.

La Generalitat publicó la semana pasada un nuevo trámite en la expropiación de terreno para la alternativa a la avenida Cataluña, una variante que enlaza con el bulevar Serrería, aunque tampoco se puede considerar que estén locos por iniciar las obras.

Ya fue una pista de por donde llega el viento la posición del gobierno municipal sobre el acceso norte al puerto. El anuncio de Sarrià, adelantado por este periódico, no debió sorprender a los que han seguido la estrategia socialista en sus años de oposición, pese a las lamentaciones ahora de los empresarios y el propio Puerto.

De ahí que este mandato no veremos inaugurar la finalización del acceso desde la V-21 hacia el Marítimo. Eso es tan seguro como que el día 8, el alcalde Joan Ribó saludará desde el balcón municipal junto a las magas republicanas, pese a que dijo que todo dependía de su agenda de trabajo.

Pero todo no se puede fiar a los 38 millones pedidos a Montoro para el transporte metropolitano, rechazados la primera vez y donde las opciones de conseguirlo ahora son escasas. Los habitantes de l'Horta que vayan a Valencia y viceversa tendrán que echar mano de sus coches en su mayor parte porque, es obvio decirlo, no tienen alternativa. Podemos seguir lamentando la falta de respuesta de Hacienda y padecer atascos a diario o empezar a pedir a Fomento mejores accesos. No hay más.