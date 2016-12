La alegría impuesta a fecha fija desde la tiranía de la tradición y el calendario sólo consigue hundirme en la indiferencia. Ni frío ni calor. Ni chicha ni llimoná. Los excesos navideños en materia de gastonomía o regalos, a estas alturas, tan sólo forman parte de la rutina y adquieren contorno de bache que conviene sortear con elegancia en mitad de la calzada. Ahora bien, mi escasa pasión hacia los festejos colectivos no me autoriza a dinamitar, ejerciendo de bellaco aguafiestas, el jolgorio del prójimo que disfruta con las martingalas y esos grimosos y descascarillados villancicos que atropellan las sensibilidades medianamente cultivadas. ¿El personal disfruta con él apoteosis navideño? Pues que goce en plenitud, que circule el dinero, que se vendan castañas humeantes y artilugios de tecnología rutilante. Conviene alimentar el motor para que no se gripe el vehículo. Lo que no entiendo es el odio sarraceno que los de la izquierda petulante, rimbombante, papanatas y radical le profesan a la Navidad y a todo aquello que segregue cierto perfume católico. Convierten al niño Jesús en un apestado, y a la Virgen María y a San José en una suerte de explotadores infantiles. Les jode profundamente la Navidad por meras cuestiones ideológicas y parece que sienten infinita rabia ante la gente que vibra con todo el atrezzo, laico y religioso, propio de estas fiestas. ¿Acaso, como sus padres eran progres, de pequeños no les regalaron el Excalextric o la muñequita Nancy de Famosa y les maltrataron con fétidos y sosos juegos educativos? El trauma que luce esta pija mocedad revolucionaria de boquilla merece sesudo estudio. Para cargarse la inofensiva cabalgata de los Reyes Magos son capaces de vindicar al gordinflas Papá Noel (Rita Maestre) o a la chapuza de la reinas magas (Joan Ribó). Ah, los oscuros traumas...