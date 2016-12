A la vista de como algunos de estos nuevos ayuntamientos radicales están celebrando estas fiestas se nota la impronta poco o nada religiosa que manifiestan. Ya, Ada Colau en su primer año hablaba de las fiestas del solsticio de invierno. Su proyecto de cambio de ingeniería social, para algunos funciona. Pero para la mayoría, no. Quieran o no quieran, nuestra sociedad es fruto de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, en fin, de nuestra religión. Y ahí, eso les duele. Intentan como buenos comunistas que la religión, opio del pueblo, cambie, se transmute a esa religión del Estado en la que ellos son sus valedores y sus sacerdotes. Con la excusa de la libertad religiosa, buscan, y a veces lo encuentran, fórmulas para desligar del fenómeno religioso a las fiestas que, sin esa pátina, no tendrían sentido. Los valores cívicos están bien, pero, sin valores religiosos, la sociedad pierde dignidad, orientación y esperanza. Ya saben la famosa frase «si Dios no existe, todo está permitido» que Dostoievski decía a través de uno de los hermanos Karamazov en su célebre novela, y así sobreviene el amoralismo, el inmoralismo o el relativismo tan en boga en nuestros actuales tiempos. Así ellos, nuestras grandes autoridades se convierten en los gurús de nuestra moral, de nuestra ética. Pues bien, a pesar de su avance, que no es poco, su laicismo rampante hace bruces contra una realidad tozuda y persistente, el hombre busca a Dios porque nuestra naturaleza humana trasciende a nuestra materialidad, a lo puramente terrenal. El cristianismo ha conseguido, y aún queda un larguísimo recorrido de mayores consecuciones, que la humanidad pueda ser más próspera, más solidaria (caridad que llamamos los católicos) y más libre y el milagro de Belén, con el nacimiento de Jesús, contribuye a ello. Por dicha razón y con inmensa alegría, lo celebramos.