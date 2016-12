SANDRA Y CALA

Sandra Gómez se ve ya como futura alcaldesa de Valencia. Y no seré yo quién le robe la ilusión por alcanzar ese puesto. Ambición y política son conceptos que van unidos, y el que les diga que no, les quiere tomar el pelo. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, joven, abogada de éxito, teniente de alcalde en el consistorio, adivina un horizonte en el que su partido le proclama candidata, el desgaste de una gestión tan discutible como la de Joan Ribó pasa factura al alcalde, el PP sigue sin levantar cabeza y presenta un candidato 'sin alma' y Ciudadanos persevera en esa capacidad suya para autolesionarse... No sé si con todas o algunas de estas ideas en la cabeza, vi aparecer a la concejal hace pocos días en la portada de una publicación, saludando desde el balcón del Ayuntamiento muy en 'plan alcaldesa'. Y esa composición me hizo recordar a algunos de esos diputados socialistas a los que Ignasi Pla -¿recuerdan al exlíder del PSPV?- convirtió en consellers antes incluso de que se celebraran esas elecciones por las que el entonces secretario general de los socialistas terminó despeñado. Ana Noguera podría contar algo de aquello. Lo cierto es que Sandra Gómez parece haberse dejado llevar por quienes le aseguran al oído que el futuro es suyo, que el horizonte está despejado y que la más guapa de la oficina sólo puede salir triunfadora. Y no todo es tan sencillo. El PSPV sigue siendo la cuarta fuerza política en la ciudad de Valencia. Y la situación de miseria política que supone ese hecho no debería de quedar eclipsada ni por una tenencia de alcaldía, la que ocupa Gómez, ni por una delegación del Consell para la Unión Europea y las Relaciones Externas, la de Joan Calabuig. El socialismo en la ciudad de Valencia bajó al subsuelo en las últimas elecciones municipales, y su repunte debería de pasar primero por sumar a todos los militantes y a todas las agrupaciones en un proyecto común, antes que en colocarles desde arriba a un cartel electoral. La 'agrupafobia' que experimentan algunos líderes del socialismo valenciano -Ximo Puig, como secretario general, el primero de ellos-, el horror a dar la mano a un militante, a reunirse en una asamblea, a escuchar incluso al que discrepa, contribuye a hacer un partido en el que las bases no se identifican con el pensamiento de muchos de sus cargos públicos. Sandra Gómez será o no la próxima candidata de su partido a la alcaldía -ha empezado pronto a correr, y eso no siempre es la mejor receta-. Citar a los secretarios generales de las agrupaciones como si fueran sus empleados, en horario laboral, querer reunirse con ellos en el Ayuntamiento para hablar de la gestión del partido y pretender dictarles la posición política del PSPV, constituye un error de primero de básica. Se ha llevado un revolcón. Si no aprende, habrá otros.