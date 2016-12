Responsabilitat al Valencia CF

No, Sra. Layhoon, vosté, al igual que Lim, tenen resposabilitat compartida amb la marxa de l'equip. Si no digam qui ha autorizat els fitxaxes amb el suport de Mendes. No pot descarregar les culpes amb el jugadors i técnics, ells tindrán a lo millor un 60% de culpa pero l'altre 40% el tenen vostes. Ja li vaig dir en la Junta que a lo millor vosté está molt be preparada en cuestions economiques pero de futbol no té ni idea.