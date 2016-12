El PSOE y la 'candidatura de unidad'

Diversos medios están recogiendo una tesis evidentemente difundida por la gestora socialista según la cual, tras las traumáticas convulsiones experimentadas por el partido, se impone una candidatura de unidad. Pero como no hay otra candidatura verosímil distinta de la de Susana Díaz, las distintas corrientes y sensibilidades socialistas no tendrán más remedio que aceptar esta opción como un inexorable hecho consumado.

Cualquier observador desapasionado llegaría sin duda a una conclusión distinta: es cierto que el PSOE acaba de salir de una experiencia muy traumática, causada por la irreconciliable enemistad entre dos sectores del partido. Uno de ellos, encabezado por Pedro Sánchez, no estaba dispuesto a aceptar la fórmula de la gran coalición ni a prestarse a permitir por acción o por omisión un gobierno conservador, y tras el 26J pretendía intentar un pacto con Podemos, sin desdeñar alguna fórmula de colaboración con la izquierda independentista catalana. El otro, con Susana Díaz como muñidora en la sombra, era partidario de permitir el gobierno del centro-derecha, no solo por razones coyunturales, que resultaban perfectamente atendibles, sino por una incompatibilidad de fondo con Podemos -de hecho, Díaz gobierna en Andalucía gracias a Ciudadanos- y por una enemistad estructural con el independentismo catalán, que «quiere romper España» (cuando Maragall pactó con ERC no se escucharon estas reservas). Pero una vez detectados los contendientes de la gran querella, parece absurdo pretender que una de las dos partes podría constituir una «candidatura de unidad».

Por lo demás, la candidatura de Susana Díaz es cualquier cosa menos «indiscutible». De un lado, Díaz representa un modelo de partido poco sutil con las diferencias territoriales que enriquecen a este país; no ha demostrado hasta el momento gran sensibilidad en el tratamiento de la cuestión catalana. De otro lado, el socialismo andaluz, ineludiblemente vinculado a la cultura del subsidio que le ha servido para tender grandes redes clientelares, no parece el sistema más apropiado para encarnar la modernidad y la globalización que hoy arrollan el proceso político. Por último, Díaz, un verdadero apparatchik que no ha salido personal ni profesionalmente de los confines del PSOE andaluz, ofrece un liderazgo cálido pero poco vinculado a los nuevos liderazgos.

Así las cosas, parece claro que el PSOE encabezado por Susana Díaz tendrá serias dificultades para integrar las antiguas y variadas sensibilidades que buscan acomodo en el hemisferio de babor. Y será seguramente presa fácil para su gran competidor en ese espacio político, Podemos. No parece que el declive socialista vaya a contenerse por el simple hecho de que termine sentando sus reales el sector golpista, que acabó con Sánchez por razones aún no aclaradas y que a lo mejor conviene ni siquiera aclarar.