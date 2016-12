Bon Nadal a tots

El Nadal és, sense dubte, la festivitat més universal del món cristià. Ho és perque en la mateixa, ademés del naiximent del Chiquet de Belem, celebrem el cult a la família que és el soport bàsic de la nostra societat, i en este mensage transmetem el desig de pau i d'amor fraternal per tal de superar les diferències.

Des d'este sentiment de pau i concòrdia felicite i done les gràcies a tots aquells han tingut una relació en la meua persona i en Lo Rat Penat. Felicitats en primer lloc, al món faller que en tot moment ha defés la llengua valenciana i els esforços de l'entitat que presidixc, gràcies per estar al nostre costat en esta batalla i gràcies als fallers i falleres, als artistes i als poetes, i a tots quants fan possible que cada any la nostra festa siga més universal.

Felicitats al món vicentí. Als altars i als chiquets que nos recorden la presència entre nosatres del Sant que feu possible el coneiximent universal d'una llengua valenciana que ell posà al servici de Deu. Gràcies als hòmens i dònes que en el seu esforç fan possible les representacions dels Milacres.

No pot faltar la meua entranyable felicitació a tots els socis de Lo Rat Penat pel soport que m'han donat, sabem que corren per a nosatres temps difícils, pero estic segur que com unes atres voltes serem capaços de superar-los.

Felicitats igualment als qui han decidit convertir-se en permanents 'verdugos' de Lo Rat Penat i de la meua persona. També ad ells els desige lo millor. A ningú els guarde rencor, perque pense que cada u és lliure de defendre els seus ideals. Desige en tota la força de la meua fe que en estos Nadals reflexionem i sigam capaços de traçar un sender que servixca per a trobar-nos tots.

Per últim un prec als meus volguts Reis Macs, que no a les Magues, per a que el pròxim any me depare l'aventura de poder ser rebut pel Sr. alcalde.