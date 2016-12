El escrito de hoy no es para denunciar que Valencia está sucia y oscura, que los árboles lloran por falta de poda y las palmeras parecen mendigos sin afeitar. Ni para decirle al Partido Socialista que derogar leyes que funcionan es dañar intereses de España y de los españoles. Ni para recordarle a Pedro Sánchez que continúa circulando en contradirección. Ni para aconsejar a políticos y periodistas que cuiden su dignidad y respeten la presunción de inocencia. Ni para indicar a separatistas, podemitas y asimilados que van por mal camino. El escrito de hoy no pretende censurar comportamientos o situaciones que atenten contra el bien común, de las que lamentablemente estamos sobrados. Hoy toca decir: ¡Feliz Navidad! Lo que me pide el corazón es manifestar mi más sincera felicitación a los asiduos lectores de LAS PROVINCIAS, también para los que no lo son, para los que comparten el ideario y para aquellos que están en contra. En estas entrañables fiestas de Navidad quiero que mi escrito sea un propósito de mejora en todas direcciones y que la felicidad se alargue en el tiempo. Que se entierren odios y rencores, que los políticos de otro color, sean adversarios no enemigos, que nuestras decisiones vayan siempre por caminos de honradez, que el trabajo público se realice buscando la dignidad y el bienestar general de las personas. Reconciliación, solidaridad, amor y paz; esa es la verdadera esencia de lo que representa la Navidad. Con mis mayores deseos de felicidad para esta gran familia de lectores. ¡Bon Nadal!