Feliz Navidad

Hace unos días acudí a una residencia de ancianos. Mi objetivo no era un familiar; era una amiga de mi madre a la que aún no había visto desde que ella murió. Ni siquiera me había podido dar el pésame y un abrazo, así que, como era su santo, decidí visitarla y llevarle unos pasteles para hacérselo más dulce. No tiene hijos ni sobrinos, solo algunos buenos amigos que se acuerdan de ella. Cuando entré, la busqué por cada una de las salas y las miradas de quienes estaban allí dolían como agujas. Estaban medio adormilados y, al notar movimiento y ver a gente que entraba de la calle con el abrigo puesto, no con el uniforme habitual de las cuidadoras, se les iluminaba la cara por un segundo. Es solo un instante, el tiempo entre la esperanza de que alguien haya ido a verlos y la constatación de que no es así. A esa milésima de segundo le sigue otra más triste que la anterior. Su nostalgia se incrementa varios grados después de esa falsa ilusión. Una pena que aún se hace mayor cuando ven cómo, a su alrededor, algunos de los residentes sí reciben la visita de un familiar y salen de la estancia al patio llenos de felicidad. El resto queda allí dentro encadenado a la nada en la que vive.

Para acentuar todavía más mi congoja, una residente me miró y me dijo: «señora, ¡lléveme de aquí!». El nudo en la garganta ya no se me quitó en toda la mañana. Le hubiera gritado, como en 'Arrugas', el cuento de Paco Roca, «por supuesto, ¡no vamos a ser esclavos de la vejez!» y hubiera salido corriendo con todos ellos de la mano. Pero ni podía hacerlo ni su esclavitud, en realidad, responde a su edad. Es el olvido de los suyos el que los somete a una vida con cuenta atrás sin objetivo ninguno excepto la propia extinción.

Lo confirmé viéndola a ella, a quien iba a buscar, resignada a no hablar con nadie, a no ver a nadie y a pasar el tiempo sin hacer nada. Y recordé cómo mi madre me pidió mil veces que no la llevara a una residencia. El miedo no era al lugar ni a la atención que se les da en esos establecimientos de cuya profesionalidad no tengo duda. Es la actitud de los propios lo que los convierte en sitios angustiosos y explica el anuncio polémico por el que protestó el sector. Por lujosa que sea, como ésta situada en el centro de Valencia, la sensación de ser 'aparcado' allí por una familia insensible no es fácil de impedir si los suyos no van con frecuencia a verle.

Le prometí volver. Ella no ha tenido la suerte de tener una hija que la cuide en casa y yo he tenido la fortuna de haber podido hacerlo con quien debía. Por eso en estos días pienso en quienes pasan las horas esperando que los cambien, que les den la comida y que se haga de noche. Un día tras otro. Una visita no nos quita mucho tiempo y les da una esperanza de que el día siguiente será mejor que el que termina cuando se apaga la luz cada noche. Al menos, para no vivir únicamente esperando que se apague para siempre.