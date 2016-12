Hábiles, naturales, laborales, tontos, perdidos, raros, contados, moscosos, fértiles, tristes, negros, felices, de suerte, de vino y rosas, de locos, de gloria... Los Luthiers sostienen que en la vida «hay días buenos, pocos; hay días malos, por suerte, también pocos; y el resto, la mayoría, son días normales». Truman Capote definió las jornadas terribles donde de repente se tiene miedo y no se sabe por qué como «días rojos», término que se apropió de por vida Holly Golightly, a quien el cine inmortalizó con el rostro y la voz de Audrey Hepburn. En la novela 'Querido Miguel', de Natalia Ginzburg, el personaje de Angélica se refiere a los «días inmóviles» como fechas de recuerdos y de silencios en los que se habla en voz alta y se sueltan carcajadas «para estar seguros de que no pedimos la facultad de pensar en el presente y de reír fuerte». ¿La escritora italiana habla de la Navidad? No necesariamente. Sea como fuere, el calendario no engaña. Se avecinan días festivos.