CUENTO DE MESTALLA

Érase una vez un club de fútbol que se fundó en la tercera ciudad española y que llevaba su nombre. A pesar de que su nacimiento fue posterior al de otros equipos de las principales capitales, como Madrid, Barcelona o Bilbao, pronto consiguió hacerse un hueco entre los grandes, hasta el punto de que en la década de los cuarenta del pasado siglo pasó a estar entre los más laureados, los que más títulos ganaban. Con el tiempo, se convirtió en un conjunto irregular, con buenas y malas rachas, pero siempre competitivo, de tal forma que llegó a ser conocido como «bronco y copero», para destacar lo difícil que era batirle y lo bien que se le daba la competición del KO. El Valencia, que así se llamaba el club, paseó el nombre de la ciudad y de la región por España, por Europa y por el mundo, siendo respetado y admirado en todas partes y sumando más y más aficionados hasta llegar a convertirse -por número de seguidores- en el tercero en discordia tras el Real Madrid y el FC Barcelona. Todo era felicidad y armonía en una institución que tenía en Mestalla su templo, un recinto sagrado en el que la tradición, la fe y la devoción valencianista pasaba de padres a hijos, manteniendo siempre unas liturgias propias, como las tracas que se disparaban en las gradas o el pasodoble 'Valencia' a la salida del once titular al terreno de juego. Pero de repente, un buen día, un mal Gobierno decidió que los clubes de fútbol, patrimonio de todos sus hinchas hasta esa fatídica jornada, pasasen a ser sociedades anónimas deportivas para que al Estado no le acabara costando dinero la gestión de sus dirigentes. Y tan sólo hizo cuatro excepciones (Madrid, Barcelona, Ath. Bilbao y Osasuna) porque el inexistente poder valenciano no impidió la discriminación hacia la entidad de Mestalla. De eso se cumplen ahora veinticinco años y aunque en un cuarto de siglo el Valencia ha vivido sus mayores éxitos deportivos, en lo que pueda catalogarse como su 'edad de oro' (1999-2004), lo cierto es que desde aquel día se inició una lenta decadencia institucional que parece no tener fin. Tras la nefasta gestión de dos presidentes valencianos, que arruinaron el club y lo dejaron al borde de la quiebra y la desaparición, el histórico Valencia pasó a manos de un empresario extranjero, que sin ninguna vinculación sentimental con la ciudad lo fue desenraizando hasta dejarlo irreconocible, en manos de jugadores que no sienten los colores y dirigentes que no hablan ni castellano ni valenciano. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

- Pero papi, en los cuentos siempre acaban ganando los buenos. ¿Cuál es aquí la moraleja?

- La moraleja, hijo mío, es que hay que ser siempre auténtico, pobre pero honrado, justo y ecuánime. Y sobre todo, no creerse nunca lo que uno no es.