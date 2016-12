En los últimos años, pocos, ha resurgido el interés por el pasado, por la historia del Valencia. Un interés inusitado. Y es muy respetable. Es más, es imprescindible saber quiénes somos y de dónde venimos. Pero yo soy de los que piensa que no hay que excederse. La cultura de club o la mamas de pequeño o es muy difícil, ¿inútil?, que por más que te cuenten se empape en tus entrañas. Decía Antonio Machado: «Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde florece el limonero». Y así lo dejó para los que quisieran leerlo. Y solo lo escribió una vez. De mi infancia, menos poética, recuerdo los veranos en Benicàssim, el patio del colegio del Pilar y ser del Valencia. Y solo lo he escrito esta vez y, parte de lo último, en un post de 'Últimes vesprades a Mestalla'.

Los recuerdos (que no son lo mismo que la historia), a mi modo de ver, son cosas muy íntimas. De esas que están en tu memoria y de las que solo hablas con tus amigos y familia. Son propiedad tuya y de pocos más. Y aunque, como canta Serrat, tienen boleto de ida y vuelta y te acechan, cual ladrón, detrás de una puerta, también es cierto que «nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve».

Enseñar, a quien quiera aprender, está muy bien. Es más, es loable y necesario. Exponer, desnudar tu alma públicamente, eso, eso es otro cantar. En ocasiones es hasta obsceno. Sobre todo si se hace de forma reiterativa. Pero allá cada cual.

Y hoy en día, algunos equivocan conceptos. Confunden lo que es dar una pincelada escueta con lo que es ser, públicamente, un nostálgico impenitente. Y desde luego no está en mi ánimo, sobre este asunto, crear ni un solo rencor. Pero en esto, también, allá cada cual. Eso sí, que quede constancia: la nostalgia no cambia rumbos.

En el Valencia, desde hace muchos años y como cantaba Germán Coppini, son malos tiempos para la lírica, por más que el azul del mar inunde tus ojos y te envuelva el aroma de las flores. Los mandatarios y adláteres de este ¿club? merecen que les den bambú. A mansalva. A diestro y siniestro. Y desde hace tres años con más fuerza si cabe. Al menos, y que me perdone quién no piense así (bueno, si no me perdonan tampoco pasa nada), esa es mi opinión.

Y ahora que tengo, de nuevo, la oportunidad de expresarme, desde el conocimiento de nuestra historia y con mis recuerdos a cuestas, lo hago a lo Fray Luis de León: «Como decíamos ayer»... a ver si de una vez por todas nos damos cuenta de que, o salimos todos a repartir bambú, a exigir responsabilidades, o se acabará la historia y solo nos quedarán los recuerdos. Y sobre esto sí que no me importaría crear rencores.