LO DE VELVET

Hay que felicitar a Antena 3 por haber conseguido elevar a la categoría de acontecimiento nacional el cierre de esa telenovela que lleva emitiendo desde hace cuatro años y que se desarrolla en unas galerías de moda. 'Velvet' podría haber sido muchas cosas: una producción costumbrista, una ficción histórica, un drama romántico... Pero, como cada uno es muy libre de ser lo que quiera, prefirió ser una telenovela, en la que primaban los romances imposibles, los sufrimientos exagerados y los estereotipos; y en la que se presentaba una España glamurosa en tiempos de un franquismo que ni se nombraba. Como producto de estas características no se le puede reprochar prácticamente nada. Ha proporcionado a los yonquis del género dosis de todo lo que necesitan: chicas que sufren en silencio por amor, hombres muy viriles a los que les pierde la bragueta, muchachas pobres pero nobles de corazón, mujeres ricas pero sin corazón... Todo esto aderezado con lágrimas, sonrisas, besos de cuento y vestidos de gasa, tafetán y satén. Nada que no hubiésemos visto doscientas veces antes y que no tardaremos en olvidar ni cinco minutos.

Porque 'Velvet' ha sido un producto correctísimo que ha proporcionado a Antena 3 unos datos estupendos, pero como apuesta de ficción resultó completamente intrascendente. No ha abierto ninguna puerta, no ha aportado nuevo, no ha tratado argumentos jamás tocados en la tele, no ha apostado por formatos inéditos... Por no innovar ni siquiera lo hizo con un reparto plagado de los mismos nombres de siempre con las mismas carencias de siempre. Decir que 'Velvet' ha hecho historia en la ficción española es tan falso y exagerado como decir que 'La Voz' ha hecho historia en la música de nuestro país. Ambos han cumplido sus fines pero caerán en el olvido antes de que acabe el año.

Ni siquiera, por mucho que la cadena se empeñe, se puede considerar histórico ese cierre-sainete en directo que se sacaron de la manga, que derivó en algo prescindible y bastante sobreactuado. Como gancho nadie puede discutir que fue un acierto, pero buscarle otros valores es desproporcionado.