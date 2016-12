Siniestralidad vial

Por primera vez en trece años, desde 2003, el número de fallecidos en las carreteras a consecuencia de accidentes de tráfico se ha incrementado. En efecto, hasta el 21 de diciembre ha habido ya 1.135 muertos, cuando en todo 2015 sólo se registraron 1.131. El camino recorrido en los años anteriores ha sido inmenso porque hemos pasado de registros dramáticos, como los 5.940 muertos de 1990, a las cifras actuales. El carné por puntos ha sido el eje estratégico de un rotundo cambio de mentalidad que honra a sus promotores y demuestra que los problemas pueden abordarse si existen un plan eficaz y auténtica voluntad política. Con todo, no podemos bajar la guardia porque cualquier descuido puede suponer un paso atrás. El repunte de la siniestralidad, que es sobre todo una señal de alarma, nos avisa de que tenemos que actuar con rigor en todos los aspectos que influyen en la seguridad vial. Y todo indica que los factores que han incidido en el incremento son, además de un aumento constatable del tráfico rodado al volver a crecer la economía, el estado envejecido del parque móvil -los planes 'renove' han sido insuficientes a este fin-, sobre todo en lo tocante a los vehículos industriales, y la mala conservación de las vías, víctimas de los recortes presupuestarios: no sólo se ha detenido la inversión en nuevas infraestructuras sino que se han dejado de conservar las ya construidas. Es necesario seguir incrementando el control del tráfico para disuadir por completo a los conductores de ingerir alcohol y drogas y para impedir en la práctica los excesos de velocidad. Los radares deben buscar este objetivo y no el puramente recaudatorio. En definitiva, hay que atacar al tiempo en todos los frentes que acotan la accidentalidad, sin olvidar la mentalización constante de los conductores.