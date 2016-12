SÁLVESE QUIEN PUEDA

La libertad en el verso de Cesare Prandelli debe de estar patrocinada por alguien. Es decir, contar con el apoyo de la superioridad por encima de todas las cosas porque no se entiende ese atrevimiento en señalar a tanto culpable. De lo contrario, la reflexión es una tumba abierta con el único objetivo de salvarse a sí mismo. Apuntar una vez a la plantilla quizá fuera un ejercicio sano para motivar al equipo además de una exhibición de músculo por parte del italiano. Pero insistir en el mensaje se puede volver en su contra y en perjuicio del colectivo. Como dice Layhoon Chan, con una vez que se traslade el mensaje es suficiente. Prandelli dio un paso más tras el partido ante el Leganés al cuestionar la labor de la secretaría técnica. Lo hizo donde duele. Pinchó en la planificación deportiva, en esa labor de meses para buscar jugadores. Un trabajo de semanas se sitúa en el disparadero en pocos segundos declaración mediante. Prandelli no anduvo con rodeos para apuntar que el menú que le ofrece García Pitarch es escaso y bisoño. Sonó a aquello de la lámpara y el sofá aunque entonces eran otros tiempos. La predicción apunta a tempestad próxima como no escampe pronto. La mejor forma para serenar los ánimos es con el gol que aporte victorias, pero si el equipo se mantiene estancado en los bajos fondos los navajazos pueden resultar mortales antes de que se consume la tragedia. El Valencia está a un paso de los estertores si no hay remedio urgente y fiable. El viaje a Singapur debió servir para unificar la cadencia y dirección de las paladas en ese dificultoso trayecto. Lo que no es tolerable es que los remeros empiecen a palazos en plena marejada. Las causas alejadas del beneficio colectivo no son más que lastres en los tobillos. Bandejas de plata para el suicido colectivo. Mala pinta tiene este Valencia, donde muchos señalan con el dedo sin reflexionar primero qué pueden hacer por el grupo. Es cierto que la planificación ha sido deficiente, con una plantilla descompensada en el debe de la secretaría técnica. Otra cosa interesante sería saber cuántos de los jugadores que puso García Pitarch sobre la mesa fueron desechados el pasado verano por el todopoderoso Peter Lim a la espera de rendir pleitesía a su amigo Mendes. Quizá llegará un momento en el que a todos les apetezca hablar, a los que están, a los que se fueron y a los que se despidieron. Los tirones de oreja funcionan en su justa medida. El riesgo que se corre es que con la táctica del 'y tú más' se cumpla la máxima de que al Valencia entre todos lo mataron y el solito se murió. Dejen de agarrarse al corcho con el simple objetivo de flotar por un sueldo y busquen entre todos el bien grupal. En el respeto y en la solidaridad está la salvación. El resto, puro egoísmo.