Mi casa no es mía. Si puedo entrar al baño sin incidentes tengo que sentirme agradecida, solo tengo permiso parcial para ocupar el salón, y mi habitación, por supuesto, tampoco me pertenece. Es lo que he aprendido desde que vivo con un gato. Nunca había compartido piso con una mascota que midiera más de 20 centímetros, a la cual tendré que referirme dentro de poco como «Su Majestad», por eso no estoy acostumbrada a este tipo de opresión. Pero así está resultando mi convivencia con un felino que se pasea por la casa como si la hubieran construido para él y que se hace un ovillo en mitad del sofá, siendo imposible para los demás inquilinos sentarse de manera cómoda. El piso no es del casero, el piso es del gato. Y quienes vivimos en él somos las sirvientas que solo están para satisfacer todos y cada uno de sus deseos y caprichos. Cualquier día espero llegar a casa y encontrar al animal tumbado sobre unos cojines de terciopelo rojo mientras es abanicado con hojas de palmera por las pobres de mis compañeras, que habrán sucumbido a su poder. El otro día estuve sin poder hacer mi cama hasta bien entrada la tarde porque Su Majestad había decidido pasar el día sobre mi edredón, poco después de que me levantara para ir al trabajo. Se quedó mirándome serio, como diciendo «ya has tenido suficiente descanso, humana, ahora este lugar me pertenece». Así que tuve que irme y dejarle al mando de mi habitación. Mi periquito jamás se habría atrevido a desafiarme de esa manera. De todas formas, los gatos saben jugar con los sentimientos y combinan de manera formidable esta dictadura doméstica con mimos y arrullos que consiguen derretirte. Ocupa el sofá, se apodera de mi habitación y se cuela en el baño antes que yo, pero tengo que admitir que, en el fondo, le estoy cogiendo un poco de cariño a Su Majestad.