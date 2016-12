¿Llibre oficial o llibre faller?

La semana passada anunciàrem un 'dia de la marmota' en qüestions llingüisticofalleres, i efectivament l'hem tornat a viure. En l'assamblea de presidents de falla del passat dimarts, els assistents tornaren a recolzar massivament l'inclusió, en el Llibre Oficial Faller, dels versos a les falleres majors que compon el guanyador del màxim premi del concurs de llibrets de Lo Rat Penat de l'any anterior. L'obstinació obsessiva d'alguns responsables de Junta Central Fallera en suprimir eixos versos del llibre, propiciant que l'assamblea haja hagut de votar sobre la mateixa qüestió tres voltes en un any (en idèntic resultat), ha conseguit, com a mínim, una cosa positiva: popularisar uns versos que fins fa dos anys passaven pràcticament desapercebuts, i cridar l'atenció sobre la llabor d'uns poetes festius que sempre han segut els germans pobres dins de la llista de 'oficis' tradicionals vinculats a la festa.

La votació del dimarts s'ha vixcut en alguns àmbits com una particular 'Covadonga' del valencianisme idiomàtic: com l'última batalla que no es podia perdre, si no es volia que la presència encara general i normal de la llengua valenciana en l'àmbit faller fora borrada de l'història. En realitat, el conflicte a nivell faller no és sino un reflex de lo que ocorre a nivell general, només que en un espai en el que la participació popular no queda tan mediatisada -reprimida- pel poder polític, econòmic o acadèmic com en uns atres àmbits. El debat de fondo no és versos sí o versos no, sino si la classe política que nos governa està disposta a reconéixer que continua existint un conflicte sobre la naturalea de la llengua valenciana a nivell social, en dos tendències clarament diferenciades i, pel moment, irreconciliables. La AVL, suposta solució al conflicte, ha tengut més de quinze anys per a demostrar-nos ben a les clares que no està per solucionar-lo, sino per sustentar llegalment l'opció anexionista -que proclama que el valencià és català- i borrar del mapa l'opció particularista -que proclama que el valencià és una llengua en totes les de la llei-. I eixos polítics que nos governen han d'escomençar a reconéixer que el conflicte no es resol negant-lo, o donant la raó -i els parabens, i les subvencions, i la difusió a nivell social o educatiu- a una de les parts i negant-li-la a l'atra, que ademés és majoritària a nivell sociològic i la que es correspon en la nostra història llingüística.

Parapetar-se en llegalismes per a no reconéixer esta realitat, ademés de discriminatori i injust per a molts valencians, implica retardar la solució del conflicte. El Llibre Faller no es podia convertir en un Llibre Oficial sense més, ni l'aplicació de 'la llei' una excusa per a botar-se la llibertat d'expressió. Prengam nota, i emplacem-nos a abril de 2017 per a que estes diferències puguen resoldre's d'una manera més edificant, productiva i justa.