Ahora ha sido Berlín. Primero fue Manhattan, luego Madrid, Londres, París, Niza. y así sucesivamente. Sin contar las matanzas en los países islámicos; salvo en Irán, claro -los Guardianes de la Revolución sólo rinden cuentas ante el líder supremo, lo que les permite, sin trabas, neutralizar a los yihadistas-. Sabemos quién son, donde están, cómo se radicalizan y cuáles son sus intenciones: matar a los infieles. Pero si yo digo esto me acusan de islamófobo y de estar mal informado. Yo hablo de los yihadistas. Y por lo tanto no tengo nada contra el Islam, siempre y cuando sus fieles no tengan como misión matar al infiel; y como visión, un mundo sometido, exclusivamente, a las 114 Suras del Corán. Y mientras tanto, aquí en Occidente, nuestros líderes nos recomiendan no tener miedo, ante la barbarie, y, sobre todo, que no se atisbe ningún síntoma de islamofobia, porque, alegan, ese es su objetivo: dividirnos. ¿Dividirnos? Ya estamos divididos: unos nos matan y otros morimos. No hace tanto tiempo, después de lo de Niza, Hollande declaró la guerra al IS (Estado Islámico), puso al Ejército en las calles, mandó su portaviones al Mediterráneo Oriental (como si su enemigo estuviese allí, y no en la periferia de las ciudades francesas), mientras, en casa, al enemigo lo trata democrática y jurídicamente como si fuesen ciudadanos. Al enemigo no se le puede -y sobre todo no se le debe- aplicar los derechos constitucionales. Esa y no otra es la razón por la que pese a ser, el chiita Irán, el enemigo por excelencia del sunita IS, no sufre sus terroristas zarpazos. A Occidente le hacen falta unos 'Guardianes de la Revolución'. Revolución que en este caso sería tomar, novedosamente y en contra de todos los principios ¿democráticos?, la decisión de no dejarnos asesinar.