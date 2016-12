El fracaso de Alepo

Es curiosa nuestra capacidad para seleccionar solo aquella información que nos interesa e ignorar la incómoda. Es la actitud de Europa. Mira hacia otro lado con los refugiados durante años en una guerra a la que atiende de soslayo y solo se inquieta cuando el cadáver de un niño aparece en una playa para volver después al letargo habitual. Sin embargo, de pronto, se pasa una semana pendiente del buen desarrollo de la evacuación de Alepo y suspira aliviada cuando ve que se produce con cierta normalidad.

Es lógico alegrarse cuando miles de personas, objetivos potenciales de los matarifes que están desangrando Siria, tienen posibilidades de huir, de salvar la vida y de denunciar en paz y libertad que esas condiciones les están vedadas a sus compatriotas. Es natural que nos congratulemos por ver cómo se evitan más matanzas. Sin embargo, la evacuación no es un éxito, es un salvavidas extremo cuya alternativa, en efecto, es mucho peor porque es la muerte. La evacuación es a Alepo lo que el rescate de los pasajeros en botes salvavidas al Titanic. ¿Nos alegra? Por supuesto. Toda vida arrancada a una muerte violenta y prematura es un motivo de felicitación, pero al mismo tiempo es la demostración de un fracaso. En el caso del Titanic porque se hundió y ésa fue su desgracia. Del mismo modo, evacuar Alepo es garantizar la vida y la integridad de muchos inocentes pero es admitir, a un tiempo, que el mundo ha fracasado en Siria. No es solo un problema de Bashar al-Ásad, de Putin o de Obama. Es la constatación de una derrota internacional. Del nuevo orden que creímos comenzar en los 90. Con todo lo que ha avanzado la globalización, la defensa de los derechos humanos, la interacción entre países, los procesos de paz o los organismos internacionales y no somos capaces de evitar ni frenar una guerra terrible. En la brutalidad del ser humano en guerra estamos aún en las cavernas pero con sistemas más mortíferos, crueles y destructores.

Todo eso no significa que los sirios arrancados de la señora de la guadaña no sean un alivio para todos en esas caravanas de la tristeza que dejan su tierra y no saben ni cuándo ni cómo volverán. Ni siquiera si lo harán alguna vez.

Pero Europa, con este tema, vuelve a mostrar su cara más hipócrita. Celebra el rescate pero no quiere que le llame a la puerta. Quiere que los ciudadanos de Alepo se salven pero los deja morir en el mar, en campos de refugiados o entre las vías del tren. Los quiere fuera del bombardeo pero lejos de sus fronteras. Aplaudimos su vida pero no queremos que la hagan en nuestras ciudades. Huir de allí es venir aquí. Eso es lo que nos falta por entender. O por aceptar. A la UE le resulta más sencillo que no mueran pero que tampoco alteren su vida; que se queden en Turquía, y que no nos traigan su realidad al salón, que bastante tenemos ya con que se haga presente en la mesa del comedor con cada informativo de televisión.