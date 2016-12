LA CUP Y LA FÓRMULA 1

Tras acceder a aprobar que se tramiten los presupuestos catalanes, los antisistema de la CUP -los radicales que queman o rompen fotos del Rey, se niegan a obdecer los autos judiciales pero, eso sí, cobran sueldos públicos que salen de la Hacienda de ese Estado español que combaten y desprecian-han anunciado algunas enmiendas, como la de acabar con la subvención que recibe el circuito de Montmeló para organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1, una iniciativa que al parecer va a contar con el respaldo de la marca blanca podemista (Catalunya si que es pot). Hasta ahora, el resto de grupos no ha cuestionado que el circuito catalán reciba dinero público para montar este gran evento. Ni la derecha antes nacionalista y ahora independentista (la exConvergència), ni el PSC, ni Esquerra Republicana, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular. Los diputados de la CUP dudan de la repercusión económica del Gran Premio, por lo que rechazan que una partida de los Presupuestos catalanes vaya a parar a este cometido. Trasladémonos ahora de escenario, de Montmeló a Valencia. El Gran Premio de Europa en el circuito urbano fue desde el principio criticado por socialistas, Compromís y Esquerra Unida, y no por Podemos porque por aquel entonces no existía, aunque lo ha hecho posteriormente, a título póstumo. No hubo un minuto de tregua, la embestida fue no sólo contra la organización y la financiación sino contra la propia idea. El tiempo ha demostrado que no era cierto eso que dijo Camps de que a la Generalitat no le iba a costar ni un euro. El negocio ha sido ruinoso, pero para la Administración valenciana, es decir, para los ciudadanos, no para las empresas privadas que participaron en su celebración. Pero que se gestionara mal no significa que no fuera una buena iniciativa, una manera eficaz de promocionar Valencia, de venderla en millones de hogares de todo el mundo un domingo por la mañana. Nada de todo esto se tuvo en cuenta porque lo que primó fue el interés electoral de cada partido, no el general de la ciudad. En Cataluña, la oposición frontal a la Fórmula 1 la ejercen los radicales y los antisistema, mientras que en la Comunitat Valenciana la protagonizó un partido de la izquierda democrática y los nacionalistas. ¿Qué pasaría hoy cuando en el Palau se sienta un socialista gracias a la coalición con Compromís y a los votos en Les Corts de Podemos? A Ecclestone ya no le pondrían la alfombra roja, aunque cualquiera sabe... Después de ver que en La Nau -sede cultural de la Universitat de València- se celebra un debate sobre las Fallas, me empiezo a creer que puede llegar a ocurrir lo impensable. ¡Las otrora denostadas, derechizadas y blaveras Fallas en el templo de la progresía!