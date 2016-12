La dificultad de vivir bien la Navidad

Desde mi infancia he disfrutado de la presencia del belén navideño en el hogar familiar. En aquella época, su instalación corría a cargo de mi abuela materna, que, durante años, había ido acumulando todos los elementos típicos del nacimiento según nuestra tradición cultural. De las numerosas figuritas que lo integraban era el personaje de la lavandera de quien más vívido recuerdo guarda mi mente. Junto a la orilla del río y próxima a un tendedero del que colgaban varias prendas, una joven aldeana, arrodillada, lavaba la ropa con jabón auténtico, primorosamente recortado por mi abuela a imitación de las pastillas de uso casero. Tampoco faltaba el árbol de Navidad, un pino mediterráneo de escasa altura, que mi abuelo traía ilusionadamente del pueblo, de una pequeña propiedad familiar de secano, no cultivada e invadida por el pinar colindante. Mi hermana y yo colgábamos en él los adornos propios del caso: bolas, campanas, muñecos y -cómo no- las preceptivas luces de colores, cuyo intermitente encendido era objeto de mi contemplación desde distintos lugares de la casa.

Esta tradición familiar de los populares belenes de figuritas estaba muy arraigada en la España de finales de los 50 del siglo pasado. Era herencia de la costumbre aparecida ya en el siglo XVI, derivada, a su vez, de las medievales escenificaciones sacras de los misterios del tiempo navideño. Entre estas sencillas representaciones sobresalió la del primer belén franciscano de Greccio, localidad italiana asentada sobre una elevada arista de roca, al borde de una anchurosa oquedad, en la provincia de Rieti, región de Lazio. Gracias a ella se legó a la posteridad la intensa vivencia de esta espiritualidad navideña.

En 1223, tres años antes de su muerte, San Francisco de Asís, al meditar durante el adviento el misterio de la Navidad, sintió el deseo de tener la visión del nacimiento de Cristo. Se dispuso así a celebrar en aquella villa cercana a Roma, con la mayor solemnidad y fidelidad posible, la memoria de este acontecimiento. Cuando estuvo próxima la fecha, citó a hombres y mujeres de la comarca, que, según sus posibilidades, prepararon cirios y teas para iluminar la noche. En plena naturaleza, sirviéndose de la propia hendidura de la roca, el santo de Asís hizo preparar allí la cuna para el Niño Jesús, traer heno y colocar el buey y el asno. En la celebración de la misa sobre el pesebre, Francisco experimentó inefable alegría, cantó el Evangelio con sonora voz y, después, predicó comunicando su propia visión de Belén. Con ello, el 'Poverello' quiso reproducir palpablemente el suceso ocurrido siglos antes para que los asistentes participaran de lo que allí se conmemoraba, de modo que esta celebración les impulsara a la actualización y vivencia de una fe más profunda. Pretendió hacer visible una nueva dimensión del misterio de la Navidad: la de la humanidad de Jesús, el Dios niño nacido de la Virgen María, envuelto en pañales, acostado en un pesebre y a quien, además de adorar, se podía tocar y acariciar. Lo que animaba a San Francisco era el deseo de que se percibiera de forma viva la grandeza del nacimiento del Dios-con-nosotros. Como señaló en su día Benedicto XVI, «pretendía poner de relieve el amor inerme de Dios, que se manifiesta a los hombres para enseñar un modo nuevo de vivir y amar».

Este inédito talante a desarrollar es el que, de manera gráfica, expone la oración de Dennis Doren, recomendada por el Papa Francisco: «Navidad eres tú, cuando decides cada día dejar entrar a Dios en tu alma. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo el mensaje de paz, justicia y amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones».

Ahora, transcurrido más de medio siglo desde los primeros belenes de mi niñez, cuando llegan estas fechas, sigo instalando cada año el nacimiento, pero, en la actualidad, sus figuritas me sirven de recordatorio para la conmemoración profunda de la Navidad, cuyo sentido pleno resulta difícil de vivir bien en medio del frenesí de nuestros días. La manifestación externa de esta fiesta (con el barroquismo estético de los comercios y el consumismo social de parrandas y comilonas) enmascara el misterio de la bondad de Dios, en la que se descubre la verdadera vida. No entender adecuadamente esto es no alcanzar el elemento decisivo de nuestra existencia.