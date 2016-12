Los partidos políticos, todos, no han sabido, o peor aún, no han querido gestionar con lealtad y equidad la diversidad del Estado de las autonomías. Éstas se han convertido en reinos de taifas rapiñeros, en permanente confrontación con el Gobierno de la Nación, España, y abierta competencia entre ellas para ver quién se lleva la tajada más grande del plato. Los gobernantes autonómicos, sean de partidos nacionales o autonómicos, dan la sensación de considerar a las otras autonomías, y en especial al Gobierno central, como contrincantes cuando no enemigos. A esta absurda y perversa estrategia se añade la utilización de un victimismo reivindicatorio absurdo, pues todas se presentan como víctimas del Estado, que se convierte así en la excusa ideal para justificar la permanente tensión y la existencia de una Administración autonómica elefantiaca. Cabe pedir una profunda revisión del modelo, en su aplicación y adelgazamiento mas que en su diseño. Y también es necesario revisar las competencias cedidas muchas veces por el chantaje y el mercadeo y recuperar por parte del Gobierno común aquellas que fueran necesarias para evitar volver a caer en la lamentable situación actual.