El ministro Dastis, con ese apellido como de personaje de Alejandro Dumas, opina que nuestros jóvenes son personas aventureras dispuestas a comerse el mundo en busca de fortuna como aquel Rimbaud que, antes de los veinte años y con su revolucionaria obra poética acabada, desfiló hacia tierras exóticas para recolectar oro. El pobre Rimbaud las pasó putas en aquellos parajes de calor y arena y perdió una pierna. Regresó a Francia tullido, enfermo y amargado. No tardó en fallecer.

Dastis cree que nuestra mocedad se largó del país por «amplitud de miras» y por nobles cuestiones de «inquietud». Ya nos gustaría que la muchachada hispana mostrase tanta energía, pero me temo que no, por lo tanto el ministro o anda errado o es que no se entera, lo cual todavía es peor. Nuestros chavales se marcharon para labrarse un futuro ante la imposibilidad de encontrar trabajo aquí. El sueño de jóvenes, maduros y mayores, en materia laboral, es conseguir el curro justo al lado del hogar porque así repelas cinco minutos más en la cama y la rutina, en consecuencia, resulta más cómoda. En general, a los españoles nos encanta vivir en España por razones de clima, familia y gastronomía. Esto es un hecho. Largarse hacia zonas de lluvia dominadas por luteranos y calvinistas supone un trauma y por eso luego irrumpe el fenómeno de la morriña. Si uno logra una burbuja de soledad porque así lo ha deseado, ningún problema; cuando uno sufre la dentellada de la soledad porque nadie le presta atención, estalla el drama. Con lo de emigrar sucede lo mismo. Conquistar nuevos horizontes porque nuestro cuerpo necesita otro tipo de sensaciones o retos es un verdadero regalo; embarcarse hacia destinos más o menos lejanos porque nuestra propia casa adquiere contorno de callejón sin salida tan sólo revela el fracaso de los que mandan.