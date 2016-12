M'agrada molt el Nadal /perque és temps d'alegria. / Ha naixcut en un portal / Jesús que és fill de Maria.» Esta cançoneta me recorda dies de la meua infantea quan desijàvem que aplegaren eixes festes per rossegar torrons -anous i avellanes- i menjar-se algún pasticet de boniato que només per eixa data se posaven per la taula. I sort era si els tenies perque tampoc hi havia llet per al desdejuni, si no la compraves en la vaquería, i ni oli tenien en la botigueta ni arròs per a que la mare fera la paella el dumenge. En canvi, esperaves que la nit del Nadal poguera ser el sopar un poquet més abondant que els atres, com també el dinar del sendemà. Quan se mataria el titot -si l'havíem criat en el corral-, el pollastre, colom o gallina, per a que la yaya fera l'olla, eixa que tenia ballant dins d'ella més carn que ossos i més medalles que colguen en la jaqueta d'un general. Aixina que el Nadal s'aveïnava com un regal per al paladar i el Reis, el dia més esperat per als chiquets. Eixos que demanaven un cavall de cartó, un carret o un baló, i elles, una nina i un costureret ple de fils i canonets. Perque, clar, les cartes calien ser curtes -per a que no se cansaren els Reis en llegir-les i també per a que els camells no carregaren excés de pes per a dur els joguets. Aixina que, poquet de tot: carn per al sopar, torrons que mastegar, ya que te dien, per precaució, que les dents se podien corcar. Pero això sí, contents, dins de casa i en lo carrer.

Malgrat tot lo que els conte, Nadal m'agradava i m'agrada. Pareix que la gent s'agermane i vol fer desaparéixer tant les dents de l'agressivitat com les ungles dispostes a fer arraps. Puix és molt més sà viure en pau.

Nadal era i és com el crit d'un gall que fa de bon matí per a que el ploble es desperte alegre. Alcem-se feliços perque «és més tart de lo que penses» com diu un proverbi chinenc. No nos enfosquim en la tristea, perque com dia Flauvert: «No caigues en la tristea, ya que és un vici». I recordem lo que va dir Edmond Goncourt: «Si exageràrem les alegries com fem de les penes, els nostres problemes perdrien importància». Aixina que: bons Nadals i que l'any que ve estiguen vostés millor que ara.