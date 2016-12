No més violència de gènere!

Aquest cap de semana han assassinat a tres xiques per la violència de gènere. És una data a analitzar però a més cal mirar més enllà dels números i pensar en persones: dones. Assassinades per l'únic motiu de ser dones. Però acò, és només la punta de l'iceberg, darrere dels assassinats hi ha una societat masclista plena de tot tipus de violència de génere. Aquest problema és una pandemia mundial i afecta al 50% de la población, ja és hora de prendre mesures efectives i eradicar d'arrel el problema.