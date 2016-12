EL VIDEOCLIP DE PAREJO

Los futbolistas no dejan de ser chavales jóvenes que salen y se divierten. Chavales que, además, tienen ciertas ventajas con respecto a muchos de los chicos de su edad: una economía extraordinaria para gastar sin preocupaciones y una notoriedad importante que les abre todas las puertas que se les cierran a otros y que se les cerrarían a muchos de ellos de no ser futbolistas, ricos y famosos. También es cierto, para no ser hipócritas, que muchos de los que hoy braman al ver a Dani Parejo con un 'pedo' como un Capitán General, se lo aplaudirían si el Valencia fuese el líder de la Liga, pero esto funciona así y seguramente debe funcionar así. Porque esa posición de privilegio que le otorga el hecho de vestir la camiseta de un club importante conlleva obligaciones y algún que otro sacrificio. El futbolista que es capaz de entender esto es inteligente y el futbolista que es inteligente es mejor que el que no lo es. Parejo debería entender que por ser un personaje conocido cualquier comportamiento que rebase la ortodoxia de su profesión le puede ser afeado y más en un momento en que su rendimiento sobre el terreno de juego, al igual que el de sus compañeros de equipo, está muy por debajo del mínimo exigible. Y debería saber que cuando vienen torcidas es cuando más cabe extremar el cuidado con sus comportamientos públicos. Parejo debería entender que muchos que -seguramente, le aplaudirían el pedo en otras circunstancias- hoy se sienten profundamente decepcionados porque les duele en el alma su Valencia y les gustaría ver que su capitán también sufre la trayectoria del equipo tanto como para saber que ahora lo que toca es quedarse en casa hasta que pase la tormenta. Con más razón en su caso, conocedor como es de la difícil relación que mantiene con la grada, el jugador inteligente se aparta de los focos para recuperar adeptos desde el césped y no desde una pista de baile. Pero no lo ha sido y el vídeo viralizado vuelve a dejar la imagen del jugador cubierta de fango y sin una ducha cercana en la que poder limpiar sus miserias. A Parejo, que además es reincidente, le viene faltando la inteligencia que necesita para ser el futbolista enorme que podría haber sido y habrá que ver si la grada de Mestalla está dispuesta a perdonarle. La falta de la exigencia que debería imperar en el Valencia y que brilla por su ausencia desde hace demasiado tiempo obliga a quienes, por llevar el brazalete, tienen la obligación y el deber sagrado de preservar los valores del club. El vídeo que quisiéramos fuese viral y seguro él también, debería ser el del capitán del Valencia marcando un gol en una final importante y no el canto a la 'cutrez' de tan triste protagonismo. Si falta la inteligencia y la exigencia lo que queda para la posteridad es un difuso recuerdo etílico en un videoclip para la vergüenza.