TAJAR CON CLASE

Se nos puso flamenquito y golosón durante una noche toledana de entrañas de discoteca el futbolista de párpados caídos, así como somnolientos, que desde el centro del campo debería de repartir el juego para que los compañeros taladren la portería del adeversario. Y si de normal uno nunca sabe si está dormido o despierto, en estado chisposo sus ojos eran las ranuras de esa hucha que nos regalaba una tía lejana cuando la Navidad. Qué asco de regalo, por cierto. Si eres medianamente célebre y bebes que no te vea nadie en pleno ciego porque las redes las carga el diablo y colabora la estulticia del que atraviesa la noche en plena efervescencia. Nunca censuro las tajadas ajenas porque entiendo que el hombre sortea la presión como le place. Me limito a observar si la farra fue profesional o amateur. Y el zafarrancho nocturno de Parejo fue de aficionado, con lo cual que se no queje ahora por mucha faz cariseca que luzca mientras pide perdón al mundo entero. Dani Parejo bailando arrítmico en plan barco escorado nos recordó a ese castigado oficinista que pierde los papeles cuando la cena de empresa alcanza su punto de apocalipsis total. Y en esas pupilas enturbiadas por los demonios de la noche uno detectó el abatimiento del que estuvo destinado a la genialidad y jamás cruzó la frontera de unos destellos puntuales. No, no juzgo al que pimpla sus tragos y supura el rencor de la derrota pero, ya puestos, hubiese preferido contemplar al jugador en un antro dotado de poso turbulento con banda de blues emitiendo lamentos eléctrico y lametones de vaho a base de whisky añejo. En el vídeo protagonizado por el chico de los ojos tristes lo peor es la música que suena, una suerte de reggeaton o de salsa bakalaera, en definitiva un pestiño. Para desparramar con hondura y sentimiento también se necesita clase.