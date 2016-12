LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON

Pablo Iglesias tuvo un sueño: tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y la fracasada investidura de Pedro Sánchez, la repetición de los comicios le permitía situarse en posición de lograr el 'sorpasso' con el que ya fantaseó su admirado Julio Anguita, es decir, obtener más diputados que el PSOE, pasando a ser la principal fuerza de la oposición al PP. Conseguido este objetivo, el líder de Podemos se ofrecería como alternativa a Rajoy, garantizándose el respaldo de todos los partidos nacionalistas y separatistas de la Cámara que, como es obvio, prefieren como presidente del Gobierno a un político partidario de los referéndums que a otro que dice que no son posibles porque no son constitucionales. En esa tesitura, a los socialistas no les habría quedado más remedio -según la ensoñación de Iglesias- que aceptar la solución frentepopulista con tal de no quedar retratados ante los electores como los salvadores de Rajoy.

Pedro Sánchez también tuvo un sueño: tras las elecciones del 26 de junio y a pesar de haberlo intentado en la breve legislatura anterior yendo de la mano de Ciudadanos, volvería a presentarse a la investidura al no tener el PP de Rajoy apoyos suficientes para alcanzar la Presidencia. Sus números, o sus socios, eran los mismos que los de la fantasía de Iglesias, es decir, todos los partidos nacionalistas e independentistas, que según su visión también preferirían antes a un presidente socialista que a uno del PP. Y a Podemos no le quedaría más remedio, pensaba él, que darle sus votos, cualquier cosa antes que mantener a Rajoy en la Moncloa. Otro Frente Popular pero con él como líder.

José María Aznar tuvo, igualmente, un sueño: tras la debacle del PP en las elecciones del 20-D, con las clases medias económicamente muy tocadas y, consiguientemente, cabreadas, con las instituciones y gran parte de la sociedad catalana en pleno desafío soberanista, y en medio de las tensiones generadas por el terrorismo yihadista, el liderazgo de Mariano Rajoy finalmente se desmoronaría. Y ahí, en el caos, entre las cenizas, resurgiría su figura, no tanto para liderar -que de expresidente se vive mejor y se gana mucho más- como para volver a ser determinante.

Nada de todo este ocurrió, ni Podemos logró el 'sorpasso', con lo que Iglesias no puedo presentarse como alternativa a Rajoy, ni Pedro Sánchez llegó a formar su Gobierno frentepopulista, ni Mariano Rajoy acabó cayendo como el ala dura de su partido preveía, lo que de paso impidió a José María Aznar recuperar el protagonismo perdido. El gallego, con su peculiar forma de ser, sencillamente ha acabado ganando por agotamiento a un hombre que parece permanentemente enfadado. Y al que sus más fieles exégetas ya animan a crear un nuevo partido.