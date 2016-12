Hoy es el último día de colegio para muchos jóvenes que junto con el famoso sorteo de Navidad dan inicio extra oficialmente a estas fechas familiares. A estas alturas del mes recuerdo que, cuando era muy pequeño, el árbol y el Belén ya estaban adornando la casa. De fondo, la radio a todo trapo daba los premios en miles de pesetas y un boli y un papel acompañaban al transistor para ir apuntando los números. Ahora con internet es impensable pero el espíritu de la Navidad debiera ser el mismo que hace más de 2.000 años. Cabe recordar que no son tiempos más difíciles que otros, sin embargo las circunstancias del momento que vivimos provocan que los más pequeños, que son los más vulnerables, puedan tener un concepto de la Navidad que no es. Sin salir de la ciudad de Valencia, un año más el Ayuntamiento ha decidido prescindir del Belén frente al Consistorio. Eso sí, ha metido una pista de patinaje, el árbol, un 'Tíovivo', que junto a los puestos de flores, resulta complicado acceder a la plaza. Quien haya decidido los adornos luminosos de las calles en forma de cuadrado tiene un pésimo gusto, acorde con quien haya permitido los puestos de Navidad ubicados en la estrecha acera de Barón de Cárcer. Abro paréntesis. Aviso al peatón: cuidado al cruzar que viene el bus, y mensaje para Grezzi: ¿tiene que morir otra persona para que soluciones el problema? Cierro paréntesis. Los puestos son horrorosos, con el mayor de los respetos: hay chabolas mejor acondicionadas. El lema de la Cabalgata, como el año pasado, ni por asomo tiene que ver con la Navidad. En definitiva, quieren creer en la Navidad pero no les sale. Se les nota forzados, duros, rígidos. Hoy es el día de la salud, brindo por ello porque es es la mejor lotería y sobre todo, porque ha nacido el Niño Dios. Feliz Navidad.