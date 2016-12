Ribó y su doble rasero

El Ayuntamiento por supuesto que defenderá al concejal de Comercio y Mercados, Carlos Galiana, porque está investigado por una cosa que nada tiene que ver con ningún caso de corrupción sino que es una cuestión administrativa».

Así ha dado respuesta el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a cómo actuará el Consistorio que preside si el edil sigue investigado en la causa abierta contra él por un delito de prevaricación por supuestas irregularidades en el traspaso de puestos del Mercado Central. Perfecto.

Justo así debió pensar el Ayuntamiento en su día, entonces presidido por Rita Barberá, cuando decidió apoyar al entonces concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, quien también resultó imputado, y posteriormente absuelto, junto a cuatro funcionarios, por autorizar un aparcamiento junto a los jardines de Monforte sin el permiso de la Conselleria de Cultura. Un asunto que nada tenía que ver tampoco con un caso de corrupción. Por eso la imputación que llevó a Bellver a los tribunales se produjo a raíz de un posible delito de prevaricación, y la de Galiana, cosas de la vida, también. O así consta en el auto. Que digo yo que será ahora tan válido como lo fueron en su día cuantos dictó el juzgado y posteriomente el TSJ que investigó al entonces concejal de Urbanismo.

Lo que ya no se parece tanto, entonces y ahora, es la valoración de los hechos que hizo en su día el can-didato a la alcaldía de Valencia por Compromís y hoy alcalde. Y la hemeroteca da fe de ello.

Ribó acusó entonces al PP de hacer ostentación de la imputación al anunciar que Jorge Bellver repetiría en listas electorales. Me pregunto cuál es la diferencia entre incluir a alguien en listas o mantenerlo, que es lo que el alcalde ha decidido hacer con Galiana tras su imputación. Si se trata de respetar la presunción de inocencia, ¿por qué no la de todos? Y si el criterio es que estamos ante un caso administrativo, ¿ante qué estábamos cuando se investigaba si la ley obliga o no a pedir autorización a la Generalitat para modificar el subsuelo de un bien de interés cultural como los Jardines de Monforte?

Pero hubo más, señor Ribó. Porque le preocupaba y mucho el mensaje que se da a la ciudadanía, decía, al premiar con ir en listas a un imputado. ¿Y el mensaje al mantenerlo? «Lamento que una imputación, en lugar de ser una mancha en el expediente de una persona, se convierta en un valor que potenciar». La frase la pronunció en enero de 2011. Yo lo que lamento es su doble rasero. Pero celebro que haya cambiado de opinión aunque sólo sea porque afecta a uno de los suyos. Galiana es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y claro que ningún juez lo ha imputado por corrupción sino por un tema administrativo. Como a Bellver y a muchos otros.