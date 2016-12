Obstaculizar o facilitar

La obligación y el compromiso más importante de los políticos es servir a los ciudadanos y por ello en materia de circulación implantar medidas para evitar atascos, fluidificar el tráfico y no ralentizarlo pues aumenta la contaminación, el estrés y el consumo de combustible. Que haya que fomentar el uso de la bicicleta no tiene por qué estar reñido con facilitar el tráfico de coches y motos. Parece que existe una campaña municipal más de ataque al automovilista que de defensa de los ciclistas, cuando éstos siguen campando a sus anchas por la ciudad sin respetar muchos de ellos las normas más elementales de circulación transitando por las aceras o en sentido contrario por las calzadas. Sólo faltaba la gran idea de ponerse a construir el carril bici antes de las Navidades por la ronda de Guillem de Castro y Plaza de Tetuán con las molestias y atascos que están ocasionando, además de la genialidad de no sincronizar los semáforos en las largas calles y avenidas obligando a los vehículos detenerse inútilmente para que cruce el viento tranquilamente el paso de peatones. Hay que tener más sentido común y sensatez y dejar de arremeter contra los automovilistas y moteros que la gran mayoría deben usar sus vehículos por cuestiones laborales. Sólo falta que coloquen cojines berlineses en las largas calles y avenidas como hicieron en la CV 500 y que luego debieron retirar ocasionando gastos innecesarios.