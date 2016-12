Está escrito en gruesos titulares: la gasolinera de la Glorieta se tenía que haber desmantelado en febrero, aunque no puedo asegurar si el año establecido era 2016 o 2015... Al Excelentísimo, es preciso aceptarlo, se le están haciendo bola algunos asuntos y personajes. A Compromis, o a una parte de esa coalición, los dedos se le hacen huéspedes y afronta el final de año con el haber de la gestión escaso, con inversiones sin realizar, con una capacidad innata para la fiesta y la animación y un índice de cabreo ciudadano que se dispara en todas las analíticas.

No es sabio pulsar la capacidad de paciencia de los mercados. No es de listos cabrear a los vecinos en el menudeo diario del transporte y la movilidad. No es acertado, nunca lo ha sido en Valencia, pulsar el arpa de las fiestas al tuntún para que desafinen la mitad de las notas. Ponerse a la contra de casi todo, querer domesticar al electorado y mostrarle la senda del bien, es misión de suicidas, apostolado para un seguro martirio, receta infalible para fracasar. Pero ahí está Valencia, el día de la Lotería, con el Mercado Central como una fiera magullada, con un Ayuntamiento capaz de desafiar la tradición inveterada de los que guardan una larga cola para comprar anguilas para el «all i pebre».

Vienen de Italia, señor Grezzi. Muchos de los turistas del Mercado son italianos y las anguilas yo creo que también. La movilidad es un oscuro secreto, una infinita suma de rutinas y necesidades. Y el Mercado -miremos el espejo de Alepo, señor Grezzi- es el último recurso, la expresión más primaria de que la ciudad existe, el lugar de concentración que permanece vivo cuando las mezquitas se han cerrado por ruina después del bombardeo.

El Mercado Central es un caos de circulación y movimiento, un rompeolas agitado de la vida de la ciudad desde hace más de mil años. La Lonja del Aceite fue construida antes que la de la Seda, pero allí estaba cada día, desde mucho antes de don Jaime, el mercado de la ciudad. Pegado a la mezquita que duerme debajo de los Santos Juanes, a extramuros de la ciudad. ¿Le han explicado a qué obedece eso del Trench? ¿Le han dicho por dónde pasaba la vieja Rambla? Mercado para lancear toros y hacer autos de fe; mercado para las rebeliones, y para el pucherito de enfermo y mujer parida... los días en que no había ahorcado en exhibición.

Se puede tocar de oído, pero no es conveniente hacerlo en el Teatro Principal. Desplegar el puñetero anillo ciclista sin pensárselo mucho, es grave; pero hacerlo por las bravas en puertas de Navidad es un desafío ciudadano que se paga caro. Hasta hace muy pocos años, lo recuerdo bien, el periódico publicaba un bando de la Alcaldía que, quince días antes de Fallas y de Nochebuena, prohibía en esta ciudad hacer «calas y calicatas». ¿Se lo ha explicado alguien por casualidad?