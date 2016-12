LO QUE SE ESPERA DE UN PROFESIONAL

Cuánto, y cómo de importante, ha pasado en estas últimas fechas. Los malos resultados nos trajeron la polémica y controvertida rueda de prensa de Prandelli antes del partido en San Sebastián, no refrendada por el técnico con hechos. La derrota ante la Real Sociedad, cometiendo el equipo los mismos y habituales errores, y sin que la prandellina del día anterior surtiese efecto alguno. El viaje a Singapur para aclarar ideas, analizar la realidad y, de acuerdo al presupuesto existente, decidir lo que se debía hacer en el mercado invernal. La rueda de prensa poco clarificadora de Lay Hoon y el director deportivo. La puesta en valor del poder del entrenador con respecto a las decisiones a ejecutar. Nombres y más nombres de jugadores que pueden venir. La ilusión de los aficionados que creen en una nueva revolución, sin tener muy claro la mayor o menor dificultad en realizarla. Las idas y venidas de los protagonistas, y rematando el año, el vídeo de nuestro capitán. Y, lógicamente también, el partido de Copa disputado anoche. Seguramente, lo menos importante de todo lo acontecido desde el día en el que Prandelli prendió la mascletá.

De todo lo demás, no me sorprendió nada. Ni siquiera lo de Parejo, del que poco hay que decir. Un futbolista representa un escudo, respaldado por una muy sentida afición. Y supone una responsabilidad muy grande, dar ejemplo a los más pequeños, demostrar que los futbolistas no deberíamos ser personas artificiales, carentes de sentido común, y ser inteligentes cuando tanta gente está detrás. Se ha hablado de vida privada y de marcha del equipo para justificar tanto su comportamiento como nuestro enfado, pero, somos personajes públicos, y no cabe en la vida de un profesional ofrecer esta absurda imagen de despreocupación e irresponsabilidad. Mientras se es futbolista no vives tu vida, debes vivir la que se espera de un profesional íntegro.

De la rueda de prensa de Lay Hoon no esperaba mucho más. A la mayoría les pareció escasa de fundamentos y compromiso. Pero no podía ni decir ni hacer más. La situación es la que es. El club hará el esfuerzo que sus arcas le permitan, y nada más. Sólo cabe esperar acierto de los que deciden. Pero de ahí a la revolución, media un abismo. Y si se produce, ¿quién nos asegura que mejoraremos con ella? Un par de salidas y un par o tres de llegadas, y ya está. Las revoluciones, como las bicicletas, son para el verano.

Y del partido, poco que decir, sin historia. La eliminatoria estaba prácticamente solventada para el Valencia, y hubiese supuesto una sorpresa morrocotuda lo contrario. Buen partido de Rodrigo, que hizo los dos goles, y alguno más que pudo conseguir, además de mantener una intensidad muy superior a la del resto de compañeros. Siempre da el máximo, a pesar de su desacierto cara al gol. Ayer, muy bien. Y remarcar el debut de Carlos Soler. Interesante, decidido y atrevido. Aun así, y aunque será con casi total seguridad futbolista del Valencia muchos años, y de los buenos, tranquilidad. Estamos necesitados de ilusiones de este tipo, pero como diría Prandelli, piano. No podemos desear que firmen dos mediocentros y, al mismo tiempo, que juegue siempre el chaval.