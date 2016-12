Dando largas a Ciudadanos

Con Mariano Rajoy de regreso de Nueva York, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría llevó ayer el peso de la sesión parlamentaria de control del Congreso al Gobierno, con los aforamientos -cuya supresión fue pactada entre PP y Ciudadanos en el acuerdo para la investidura- como asunto estrella. Albert Rivera reclamó una reforma exprés de la Constitución en el primer trimestre de 2017 para proceder a la eliminación de este privilegio. La vicepresidenta procedió a dar largas a Ciudadanos y enumeró las dificultades que entraña dar este paso porque exigiría no sólo reformar la Constitución sino también los estatutos de autonomía. Con el cambio en la Carta Magna sólo se eliminaría el aforamiento de 650 cargos políticos, entre ellos los diputados y senadores, pero en España existen en total unos 2.000 cargos políticos e institucionales aforados. También hay unos 15.000 jueces y fiscales y unos 260.000 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son aforados parciales. La pregunta es si, habiendo numerosos asuntos en cartera de una hipotética reforma constitucional, tiene sentido acometer ahora un cambio exprés parcial para resolver una cuestión relevante pero no extraordinariamente urgente. Eso sí, un retraso razonable no significa que el Gobierno pueda incumplir el acuerdo alcanzado con Ciudadanos.