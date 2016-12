El coordinador y quien le manda

No es por desanimar. Ni por dudar de la formalidad del nuevo ministro de Fomento. Pero yo no me haría muchas ilusiones sobre la utilidad del coordinador (sic) del corredor mediterráneo que se sacó de la manga, ni apostaría por la fecha de llegada del AVE a Castellón, etc. Me gustaría equivocarme pero he seguido los pasos de Íñigo Gómez de la Serna desde que tomó posesión y si no es un agradador, lo parece. Y, en cualquier caso, está adquiriendo tal cantidad de compromisos que va a quedar mal con unos o con otros. Ana Pastor se refugió en el Congreso de los Diputados poco menos que huyendo de un desplome de la obra pública que alcanzó el 75,8% en trabajos de AVE. En cambio, Gómez, que se enfrenta a un panorama bastante más complicado, todavía no le ha dicho que no a nadie. Que no quiere aventurar plazos, instantes antes de aventurarlos, sí. Y que desea ser prudente en sus pronunciamientos, también. Pero que los Reyes son los papás y ambos están con el agua al cuello todavía no se lo ha aclarado a ninguno de los retoños.

Los vecinos de Vila-real y Ontinyent, convocados a decidir en referéndum en qué proyectos debían invertir sus respectivos ayuntamientos, demostraron que la gente es bastante más morigerada que sus autoridades. Los de la Plana se contentaron con un aula para la 3ª edad y los de La Vall con unos desfibriladores. Bueno, pues a lo más que ha llegado el flamante ministro a enfriar el agua de su ducha nada escocesa ha sido al indicar que no abordará nuevos proyectos de AVE hasta que no sepa cómo pintan los Presupuestos. Como si no supiera cómo van a pintar si, además de ahorrar 8.000 millones por exigencias del guión, el Gobierno ha de rescatar ocho autopistas, un túnel transpirenaico y un almacén de gas.

Pedid y se os dará. Antes de venir a Valencia a recibir de manos de Ximo Puig su carta a los RR.MM., Gómez cumplimentó a los presidentes de Murcia, Extremadura y Castilla y León. Admitió varias de las reivindicaciones de Feijoo. Se quedó con la lista de la compra de su paisano Revilla. Y le garantizó al asturiano Javier Fernández que le desatascaría las obras de Pajares y acometería otras muchas. Después de tomarle el pulso a la CV, empeñó su palabra ante Castilla-La Mancha y sólo al llegar el turno a Aragón se puso un tanto borde porque aclaró que 30 de los 50 millones que Aurelio Martínez (APV) anunció que invertirá él en la línea de Teruel los pondrá Fomento. La gira prospectiva la concluyó anteayer mandando a un propio a contarle al Ayuntamiento de Valencia que un túnel pasante, no, porque están carísimos, pero pasantillo, el día que quiera. Un castizo diría que si no es de los de prometer hasta meter disimula muy bien. Planta de galán tiene.