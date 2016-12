Aunque no me guste el fútbol soy capaz de apreciar valores positivos que debería transmitir un deporte de esas características, como la necesidad del trabajo en equipo, el afán de superación o la buena gestión de las frustraciones. Entiendo también que practicarlo desde que eres un crío enseña a asumir responsabilidades, incita a esforzarse, ayuda a perder miedos y despierta el ingenio. El fútbol, tanto si se juega como si se disfruta desde el sofá, permite saborear victorias y obliga a padecer derrotas, siendo estas en muchas ocasiones las primeras a las que se enfrentan algunas personas. También comprendo -aunque yo no participe en esas celebraciones- la satisfacción colectiva cuando el equipo en el que crees y al que apoyas consigue salir vencedor de un torneo.

Todo esto está muy bien. El problema llega cuando las buenas intenciones se quedan en la teoría y en el terreno de juego los intereses y los modos de actuar son otros, bien diferentes, que poco tienen que ver con la deportividad ni con el respeto que deberían caracterizar a lo que rodea al balón y a la portería.

La información deportiva del Telediario de ayer se abría con la noticia de que 14 personas habían sido detenidas tras la agresión de unos ultras del Sevilla a aficionados de la Juventus. Para quien no conozca el suceso cabe recordar que los altercados se produjeron en la capital andaluza la noche antes del encuentro que enfrentaba a ambos equipos en la Liga de Campeones y como consecuencia hubo tres heridos. Tristemente no se trata de un incidente aislado. Hace apenas un mes aficionados del Badajoz y del Amanecer llegaron a las manos cuando estaba terminando el cara a cara entre ambos. Nada de esto sorprenderá a cualquiera que haya seguido alguna vez un partido desde un bar o haya acompañado a un niño a un torneo escolar. Si algo suele caracterizar a estas escenas es la crispación y la agresividad. Supongo que hay excepciones, pero a la mayoría de padres se les debería prohibir la entrada en los partidos de sus hijos. O al menos suministrarles un calmante antes de entrar. En Alsasua la semana pasada la policía se tuvo que personar en un pequeño campo donde se disputaba un partido juvenil. Lo hizo para vigilar a un padre que había insultado y amenazado en varias ocasiones al árbitro, al que incluso llegó a agarrarle del cuello.

¿Es esa la imagen con la que queremos asociar al fútbol? Se ve que sí. El enfrentamiento ha de ser, por lo visto, el signo distintivo de todo lo que rodee a este deporte. Sólo así se entiende que se asuma con normalidad que ayer Quique Sánchez Flores tuviese que pedir perdón por haber felicitado a su rival y por elogiar la destreza de un jugador que no era de los suyos. Pedir perdón por saber perder y aceptar con humildad las virtudes de otros... Algo no funciona si un hecho así no nos hace reflexionar. Nos estamos dejando meter goles en nuestra propia puerta y no reconocemos que haya un problema.