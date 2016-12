TRASNOCHAR Y RESPETAR

Parejo. El triste protagonista del último capitulo de esta triste historia llamada Valencia CF 2016. Miren, lo populista es matar al chaval por hacer algo que no es adecuado en un futbolista profesional y mucho menos en la situación actual del club que le paga la nómina en millones de euros. No discutamos la evidencia. La pillada es clara, el error manifiesto, el chico se ha disculpado y la sanción llegará. A su bolsillo, a las convocatorias y/o fuori. Pero vayamos más allá.

Esto pasa en todos los clubes de fútbol todas las semanas; sus jugadores salen, trasnochan (unos con más responsabilidad que otros) y la mayoría de las veces nada sale a la luz pública. Los clubes lo saben y miran para otro lado. Ahora bien; una cosa es salir y otra cuándo y cómo. Recuerdo la época del Valencia del doblete; los jugadores salían igual, dormían lo mismo y todo el mundo los veía. ¿Y qué pasaba? Nada. El Valencia luchaba por la Liga y los chicos merecían su esparcimiento personal. Nadie cuestionaba nada. Hoy, el Valencia está al borde del descenso. Y, lo que en una buena situación clasificatoria seria una anécdota propia de la gente joven, se ha convertido en una afrenta de estado.

Dicho esto, aquellos futbolistas del doblete tenían mucha más inteligencia que los de ahora. Y más valores de club. Sabían de la responsabilidad del escudo al que representaban y -mayoritariamente- no lo olvidaban ni cuando se escondía el sol. Porque eran jugadores profesionales dentro y fuera del campo. Salían y trasnochaban pero también pensaban. Su éxito no fue casual. Pero el mundo ha cambiado. Las redes sociales son el enemigo público número uno de la privacidad que todos merecemos. Nadie vende su privacidad en el fútbol cuando firma un contrato con un club pero si firma ser profesional y responsable con el oficio que le toca vivir. Pero el respeto al escudo se ha perdido y eso debería ser incuestionable. No hablo de Parejo explícitamente, sino del club en general. Por eso me gusta Prandelli. Creo que el técnico es de lo poco de fútbol puro que hay en este club; entiende el respeto a un escudo y dispara a discreción en defensa del Valencia. Hablaba ayer de chiquillada, pero también de la imagen del club y de la dignidad. No se puede resumir mejor el asunto.

Parejo no ha hecho bien. Pero el Parejo que yo juzgo es el del césped. El que no defiende un córner, el que pierde un balón de gol o el que se quiere marchar desde verano. Ese me tiene muy cansado. Al del vídeo no le justifico pero tampoco le juzgo. No soy quien. Y que nadie olvide que aquí pierde todo el mundo. Porque el Valencia tiene un nuevo marrón deportivo pero, si el jugador quiere marcharse ahora tanto como en verano, su tarjeta de presentación le deja a la altura de la clasificación de su club; el 17 de 20 posibles. Penoso todo.