Sr. Ribó, zapatero a tus zapatos

El titular va para el Sr. alcalde de «todos» los valencianos y los ediles de Compromís. Está más que demostrado que ustedes han entrado en el Ayuntamiento de Valencia como un elefante en una cacharrería y están asumiendo funciones que no les corresponden por los siguientes motivos: porque no saben, no entienden y todo lo que asumen personalmente y toman decisiones lo hacen rematadamente mal, la ciudad está hecha un desastre. Les citaré algunos ejemplos:

a) El tráfico es un caos, y ustedes nos mandan al transporte público (EMT) y resulta que es otro desastre en todos los aspectos, porque triplica el tiempo en la frecuencia de paso y le ponen la guinda con los cambios inexplicables de itinerarios de los autobuses, ¿verdad, señor Grezzi?

b) La iluminación pública me recuerda la de los años cuarenta, en la posguerra, hasta los cincuenta. Estamos a oscuras en casi todos los barrios.

c) La ciudad está muy sucia, dando una sensación de abandono y desidia como nunca se ha conocido. No vale echarle agua si no se rasca toda la suciedad pegada al suelo, pues queda mas repelente (eso es un lavado de cara).

d) El barrio del Cabanyal está mucho peor que cuando lo dejó el anterior Gobierno municipal. No se gasten dinero porque sería tirarlo a la basura. Hasta que no desalojen a los okupas y vendedores de droga no van a solucionar nada.

Por último les recuerdo que ustedes son políticos y deberían dedicarse a gobernar la ciudad de todos y no a realizar funciones que no saben, para ello tienen funcionarios técnicos en cada materia, y deben ser éstos quienes tomen las medidas. No menciono a sus asesores porque suelen ser los amigos o compañeros del partidoque también serían incapaces de hacer o realizar ninguna función técnica.