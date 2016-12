La plantilla, señalada

Declarar transferible a toda la plantilla de un equipo de fútbol de la primera división española no es habitual, pero es lo que hizo ayer el entrenador del Valencia CF, Cesare Prandelli, con la vista puesta en el llamado mercado de invierno y con una evidente intencionalidad. No obstante, es muy probable que la noticia no haya causado una gran conmoción, habida cuenta del resultado deportivo que está ofreciendo un vestuario confeccionado bajo el mandato de Peter Lim y con asesoramiento de su inseparable Jorge Mendes, el todopoderoso agente futbolístico. Que los jugadores valencianistas no están ofreciendo el rendimiento que cabía esperar no se le escapa a nadie, no hay más que ver la actual clasificación, con el conjunto de Mestalla asomándose a los puestos de descenso. O simplemente asistir a un partido en el que los profesionales hacen gala de una desidia que puede llegar a exasperar al más tranquilo de los aficionados valencianistas. Pero en la crisis de la histórica entidad no hay un único responsable, aunque a sus actuales dirigentes les interese señalar a los futbolistas como principales culpables para desviar hacia ellos la atención de una hinchada desesperada ante la situación del equipo. Actuaciones tan lamentables como la protagonizada por uno de los capitanes, Dani Parejo, de fiesta en una discoteca y con signos de embriaguez, no ayudan a mejorar la mala imagen que tanto él como sus compañeros están ofreciendo desde el inicio de la temporada. Pero tampoco la gestión del consejo de administración de Lim se salva de la crítica, con unos criterios a la hora de fichar más que cuestionables y con apuestas por jugadores sobrevalorados que no responden al perfil que necesita el Valencia. De todos ellos depende que el club recupere el puesto que por historia le corresponde y deje de ser noticia por su pésima marcha deportiva.