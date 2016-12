A una diputada popular la han llamado Marine Le Pen tras escribir 'Welcome refugees?' con la noticia del camión. Lo hizo antes de que Merkel confirmara el atentado y de que apuntara con melindres a un refugiado. Merkel pidió que el miedo no paralizara a los alemanes. El miedo la paralizará a ella. Los europeos hace tiempo que nos sentimos israelíes. El arresto del sospechoso inicial, como el de Montserrat González en León, se produjo gracias a un tipo que lo siguió al bajarse del camión. Pero parece que la policía ciudadana puede ser tan negligente como el periodismo ciudadano y como Lagarde. En 1970, Hergé criticó la concesión del Nobel de la Paz a Willy Brandt, alemán aunque luchador antinazi por Noruega. Intolerable. Como también se lo parecía que Brandt hubiera pedido perdón por las víctimas del gueto de Varsovia. Pero hoy unos se escandalizan y otras se disculpan por un 'Welcome refugees?'. Peor es que te llamen Merkel.