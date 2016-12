HAMBURGO Y VALENCIA

La ciudad de Hamburgo estrenará el próximo 11 de enero un edificio que entra dentro de la categoría de los emblemáticos o icónicos, los hijos del 'efecto Guggenheim'. La nueva Filarmónica es obra de dos arquitectos estrella, los suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, y es una construcción singular levantada sobre unos antiguos almacenes portuarios. Con todo, lo más interesante -según leo en un amplio reportaje que publica el suplemento de viajes de El País- es que lo que se presupuestó por 77 millones de euros ha acabado costando 875 -es decir, más de once veces más-, y la fecha de inauguración inicialmente prevista en 2010 será finalmente en los primeros días de 2017. Si no fuera por los tristes sucesos del lunes por la noche en Berlín y la posterior actuación policial sería como para gastar bromas acerca de la mítica eficacia germánica... El hallazgo de este caso coincide con la lectura del libro 'Queríamos un Calatrava', de Llàtzer Moix, en el que el arquitecto de Benimàmet no sale demasiado bien parado y Valencia ocupa dos capítulos para repasar todas sus obras y centrarse en la más polémica, el Palau de les Arts, tanto por su elevado coste como por los desperfectos sufridos. Pasado el tiempo de su utilización electoral, primeros por unos (el PP) para alardear del cambio que estaba experimentando Valencia, y posteriormente por los otros (la izquierda y los nacionalistas) para criticar la forma de gestionar de los populares, los sobrecostes, los caprichos y las chapuzas, sería hora de debatir serena y desapasionadamente, con datos y sin prejuicios ideológicos, sobre el rendimiento que edificios como el Palau de les Arts tienen para una ciudad como Valencia. Ahí va uno: precisamente ayer, LAS PROVINCIAS informaba que a dos meses del estreno de la representación de 'La Traviata' todas las entradas están ya agotadas. El motivo, con toda seguridad, es que la dirección escénica corre por cuenta de Sofia Coppola. Además, el diseñador del vestuario será Valentino y el tenor Plácido Domingo pondrá voz a Germont. Esto no es una opinión, es un dato, el taquillaje vendido para siete funciones de la ópera de Verdi y un elenco con tres figuras de renombre internacional. La pregunta inmediata es, ¿vendrían Coppola, Valentino y Plácido Domingo a Valencia si el auditorio donde se representara 'La Traviata' no fuera un edificio emblemático y espectacular como el de Calatrava? Otra cosa es que la apuesta musical y artística de los actuales gestores de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento se base más en Pep Gimeno 'Botifarra' o en 'La gossa sorda', lo cual es muy respetable y, sin duda, tiene más acento valenciano. ¿Pero cuál es la repercusión internacional de los unos y de los otros? Datos, datos, datos.